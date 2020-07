Se billedserie »Strand pop up«, er et nyt initiativ i skolernes sommerferie, der skal sætte fokus på Slagelse Kommunes biblioteker. Mens antallet af udlån falder, har bibliotekerne nemlig i dag en større rolle. Foto: Fleur Sativa

Bøger tæt på bølgerne: Ny flytter bibliotekerne ud på stranden

På de kommunale strande forsøger Slagelse Biblioteker & Borgerservice at gøre opmærksom på sig selv. Initiativet »Strand pop up« skal vise, at bibliotekerne i dag kan meget mere end at udlåne bøger.

Slagelse - 17. juli 2020

Når turen går til stranden, er der ofte ikke langt fra sand mellem tæerne til en bog mellem hænderne. Og det var der heller ikke torsdag, da Slagelse Biblioteker & Borgerservice slog solparasollen op på Kobæk Strand i Skælskør.

Men her var bøger alligevel langt fra det eneste, der var i fokus.

»Strand pop up«, som er et nyt initiativ i skolernes sommerferie, skal nemlig vise børn og unge samt familier i Slagelse Kommune, at bibliotekerne i dag er meget mere end bare et sted, hvor man går hen for at låne bøger.

Derfor kunne man blandt andet male på sten, lave sit eget badge af papirsudklip eller tage på strand-safari.

- Det er vigtigt, at vi minder om, at vi som biblioteker er her på en anden måde nu til dags. Biblioteker er i dag en kulturinstitution, der kan og skal meget mere end at udlåne bøger. Og så kalder vi det »pop up« for at fange folk der, hvor de ikke normalt ser os, forklarer Caroline Sørensen, der er kulturmedarbejder i Slagelse Biblioteker & Borgerservice.

Kan noget andet Torsdag havde hun iført sig sin solhat for at fange de børnefamilier, der brugte sommerdagen på stranden. Gennem de seneste ti år har danskerne nemlig lånt færre og færre fysiske bøger på biblioteket.

Det skyldes blandt andet, at der er opstået andre og flere muligheder for underholdning, mener Caroline Sørensen. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Danmarks Statistik er det største fald i udlån sket i Region Sjælland, hvor antallet af udlånte fysiske materialer er faldet med 43 procent fra 2009 til 2018, som er de seneste opgjorte tal.

Men selv om der bliver lånt færre fysiske bøger, betyder det ikke, at bibliotekerne står tomme. I dag er bibliotekerne nemlig ofte rammen for blandt andet forskellige foredrag, udstillinger og andre kulturformidlende arrangementer.

Samme besøgstal Således var besøgstallet på landets biblioteker med omkring 38 millioner besøgende på samme niveau i 2018 som året før.

De to søstre Asta og Estha på henholdsvis otte og seks år kender for eksempel biblioteket i Slagelse fra Halloween, hvor de er kommet der med deres forældre, Daniel Posin og Ane Popp Kristensen fra Stenlille. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg synes, at de (bibliotekerne, red.) er gode til at lave nogle arrangementer, der samler folk i forskellige aldre. Og det er også oftest der, vi bruger bibliotekerne, forklarer Daniel Posin, der ikke selv kan prale af at læse mange bøger til hverdag.

Det kan til gengæld 12-årige Smilla Jensen fra Skælskør. Tidligere har hun været en del af »Bogæderne«, der er en bogklub i Slagelse Biblioteker & Borgerservice for elever i 4., 5. og 6. klasse.

I dag læser hun stadig mange bøger - men nu bare derhjemme.

Vil vække større læselyst - Det er det samme som at se en film. Det holder dig beskæftiget, og der er en historie, som du kan følge med i, forklarer Smilla Jensen om sin store læselyst, der startede allerede i 0. klasse, hvor hun først lærte at læse.

- Jeg ved ikke, hvor mange bøger, jeg har læst. Mange, slår hun fast.

Smilla Jensen genkender dog, at andre på hendes alder ikke i samme omfang læser bøger, som hun selv gør.

"(...) vi håber selvfølgelig, at folk får lyst til at besøge os, når de ikke er på stranden."

Selv om bibliotekerne i dag er til for andet end udlån af bøger, håber Slagelse Biblioteker & Borgerservice derfor samtidig på, at sommerens »pop-up«-arrangementer vil vække en større læselyst - særligt blandt den yngre målgruppe.

- Derfor har vi også bøger med, som man kan låne. Og vi håber selvfølgelig, at folk får lyst til at besøge os, når de ikke er på stranden, forklarer kulturmedarbejder Caroline Sørensen.

I næste uge besøger Slagelse Biblioteker & Borgerservice Stillinge Strand i Slagelse om mandagen, mens turen går til Ceresstranden i Korsør torsdag.

I uge 31 vil »pop up«-arrangementet kunne findes på Kobæk Strand igen om mandagen og igen på Ceresstranden onsdag den 29. juli.

12-årige Smilla Jensen fra Skælskør læser mange bøger - men hun genkender, at det ikke gælder alle hendes andre jævnaldrende venner. Forhåbentlig kan bibliotekerne vække læselysten hos endnu flere med det nye initiativ, lyder det.