Skitningen viser tydeligt, at der er adgang forbudt mellem den 15. marts og den 15. juli. Også hvis man som her kommer langs stranden og ikke i bil. Foto: Helge Wedel

Bøderegn til lokale kitesurfere for flere lovbrud

Sjældne fugle skræmt netop nu, hvor de ifølge fugleekspert har aller mest brug for absolut ro i fuglebeskyttelsesområde, hvor der er adgang forbudt for al færdsel.

Det var tre lokale kitesurfere imidlertid fuldstændig ligeglade med, da de i tre biler kørte helt ud på Lejodde fredag den 20. marts, hvor de begyndte at kitesurfe. De blaf- rende og udspilede drager, som trækker surfbrædderne opskræmte fuglene i voldsom grad. Ifølge ornitolog og fugleekspert Villy Jensen er det helt galt, at der er kørt tre biler ud i det beskyttede naturområde, hvor stribevis af meget sjældne fugle som eksempelvis klyder og mosehornugler holder til.

Naturen skjuler det ikke. Det er forår og dermed også højsæson for fuglenes yngleperiode. Derfor er der mellem den 15. marts og 15. juli adgang forbudt for alle typer færdsel til og på Lej- odde, der er et Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde.

