Se billedserie Skiltene fortæller ret tydeligt, at man ikke må køre igennem. Det koster en bøde på 1500 kroner, hvis politiet ser det. Foto: KIM BRANDT

Bøderegn: »Smutvej« blev dyr for bilister

Slagelse - 16. april 2020 kl. 06:07 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jernbanegade i Slagelse spærret et godt stykke tid grundet det netop påbegyndte vejarbejde, og det har allerede irriteret en del bilister. Flere har derfor fået den indskydelse at bruge den smalle indkørsel til Kvickly fra Jernbanegade - ligesom flere bruger samme vej bare i modsat retning fra P-pladsen ved Vestsjællandscentret og så ud til Jernbanegade. Problemet er bare, at det er hamrende ulovligt.

To skilte ved indgangen på Jernbanegade fortæller ganske tydeligt, at der er »Spærret for gennemkørsel« og »Gennemkørsel forbudt«, men det har ikke forhindret en række bilister i bruge smøgen som en genvej for derigennem at omgå vejarbejdet.

- Vi var til stede tirsdag, hvor ni bilister blev noteret for ikke at respektere skiltningen, fortæller politikommissær Michael Skræddergaard fra lokalpolitiet i Slagelse.

Han tilføjer, at bødetaksten lyder på 1500 kroner.

- Så det er en dyr smutvej, siger han.

Han medgiver, at det kan være fristende at skyde genvej på grund af vejarbejdet, men:

- Der er virkelig dårlige oversigtsforhold for bilister lige her, og det kan hurtigt medføre ulykker, siger han.

Vejen er aldrig tænkt som en almindelig vej, men derimod kun til af- og pålæsning af varer ved Kvickly.

Forbedring af skilte Mange har endnu ikke vænnet sig til, at Jernbanegade nu er spærret - og mandskabet fra SK Forsyning har allerede måtte lave flere forbedringer af skiltning med mere.

- Vi har sat ekstra markeringer op på selve Stormbroen, så bilisterne kun holder i en bane. Bilisterne troede, at de kunne holde i to baner, men det gav farlige situationer, siger anlægsingeniør Niels Müller fra SK Forsyning.

Der er også sat særlige lysreguleringer op, som kan ses selv i stærkt sollys.

- Mange trafikanter kunne ikke se signalerne ordenligt, så det har vi nu forbedret - og de viser et tidsinterval på 120 sekunder, så man kan se, hvor lang tid der går.

Anlægsingeniøren er godt klar over, at vejarbejdet er voldsomt generende for trafikken igennem bymidten.

- Men vi kan ikke gå på kompromis med arbejdernes sikkerhed, og vi arbejder så hurtigt som muligt, siger han.

Det forventes, at vejarbejdet først er færdigt i midten af juli måned.