Bøderegn: Fartbøder for en halv million på én enkelt kontrol

I alt har 458 bilister fået en bøde for at køre for hurtigt på Vestmotorvejen før Storebæltsbroen torsdag og fredag.

Torsdag og fredag fik 458 bilister bøder for at køre for hurtigt ved Storebæltsbroen. Det skriver Fyens Stiftstidende på fyens.dk.

Bilisterne, der kørte for hurtigt, blev målt ved Vestmotorvejen før Storebæltsbroen i Korsør. Her er hastighedsgrænsen 110 km/t, men torsdag og fredag nåede to bilister op på 167 og 168 km/t. De bilister og yderligere to fik derfor et klip i kørekortet, da de blev målt til at køre over 144 km/t.