Bøder til Bente Cilleborg

Levnedsmiddelkontrollen har uddelt bøder og sure smileys til hendes kiosk på Fyn grundet manglende egenkontrol. Hun nægter at give op efter operation.

Slagelse - 16. september 2021 kl. 09:19 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

74-årig Bente Cilleborg kæmper med genoptræning, efter hun denne sommer har gennemgået en større operation for en diskusprolaps. Den smertende ryg betød også, at hun i år ikke selv var i stand til at passe sin kiosk Fjellebroens Havnekiosk på Fyn, som hun driver på tredje år. Hedes søn måtte derfor klare driften i 2021.

I Korsør, hvor hun også bor, er hun kendt for i en årrække at have drevet kiosken på Korsør Station, hvor hun også lykkedes med at få genåbnet toilettet, som DSB ellers ville lukke.

Tre kontrolbesøg På Fyn har Levnedsmiddelkontrollen i år besøgt hendes kiosk Fjellebroens Havnekiosk i april, juni og senest den 5. august. Samlet er der udstedt bøder og afgifter for 18.000 kroner tilsat sure smileys.

Manglende egenkontrol Årsagen er manglende egenkontrol med temperaturen i køle- og fryseskabe, ligesom det også skal dokumenteres, at man løbende tjekker, at grillpølserne har en temperatur på mindst 75 grader, før de sælges.

Kiosken giver underskud Hendes søn har forklaret, at han ikke var klar over, at temperaturen i pølserne også skulle tjekkes.

Fjellebroens Havnekiosk er nu lukket for denne sæson, men Bente Cilleborg fortæller til Sjællandske, at hun genåbner den i påsken 2022.

- Jeg håber, at jeg efter genoptræningen selv kan være i kiosken, for det er et rigtigt dejlig sted, selv om den indtil videre har givet underskud, siger Bente Cilleborg. Også ansættelse af personale står på hendes ønskeliste.

Kan ikke løfte Status for genoptræningen lige nu er, at hun ikke kan løfte særlig meget.

- To liter mælk, så er jeg helt færdig, men jeg skal altså være rask til januar, for der har jeg købt interrailbilletter, så jeg kan komme med tog til ismesse i Italien, siger altid ukuelige Bente Cilleborg.

Korsør Station igen? Og som om helbredsudfordringerne og kioskudfordringerne på Fyn ikke var nok, så lader Bente Cilleborg det klart skinne igennem, at hun ærgrer sig over, at kiosken på Korsør Station er lukket.

- Den var så hyggelig, men min revisor bliver nok sur, hvis jeg prøver med den igen, siger Bente Cilleborg.