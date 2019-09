Bøde for sprøjt med peberspray: Kvinde tidligere dømt for vold

- Det er fuldstændig håbløst, at der skal ligge sådan et sted, hvor der går skolebørn forbi dagligt, siger manden, der ikke ønsker sit navn frem, men over for Sjællandske bedyrer, at han vil kæmpe for at få ejeren af ejendommen overtalt til at lukke ned for Humlebien.