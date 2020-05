Bøde for brand

Sort røg fra en voldsom brand hos udlejningsfirmaet IKE med adresse Bag Stadion kunne fredag kort før klokken 16 ses over store dele af byen i skærende kontrast til den klare blå solskinshimmel. Heldigvis trak røgen ud over Korsør Nor. Da brandvæsnet nåede frem, var en større garagebygning fuldstændig overtændt. Heldigvis lå garagen for sig selv, så ikke andre bygninger var i fare. Den forreste del i træ var brændt næsten væk. En bil kunne ses i garagen, hvor der også skulle være en 11 kilo stor gasflaske. Det fik efterfølgende politiet til at spærre området af. Vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at brandårsagen skyldes uforsigtig omgang med en ukrudtsbrænder.