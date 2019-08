Bodil Knudsen mener, at der er grund til at gøre en større indsats for kommunens børn. På billedet ses hun i haven i privaten på Klavervej. Foto: Arne Svendsen

Bodil Knudsen har stadig fingeren på den politiske puls

Slagelse - 03. august 2019 kl. 07:59 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var noget af et chok for dengang 68-årige Bodil Knudsen, at hun ved kommunalvalget i 2017 røg ud af byrådet, hvor hun ellers havde haft sæde i 36 år.

Så stort et chok, at hun var meget betænkelig, da hun i starten af 2018 blev opfordret til at stille op til posten som forbrugervalgt medlem af SK Forsynings bestyrelse.

- Jeg var ikke sikker på, at jeg ville kunne klare endnu et nederlag, hvis jeg ikke blev valgt ind, fortæller Bodil Knudsen, der jo i perioden fra 1999 til 2014 var formand for dette selskab og næstformand frem til 2018.

Men Bodil blev valgt ind som forbrugerrepræsentant sammen med det tidligere konservative byrådsmedlem Ole Olsen, og hun glæder sig over samarbejdet i bestyrelsen.

- Jeg er meget stolt af det selskab, siger Bodil Knudsen, 70 år tirsdag 6. august, med henvisning til blandt andet de mange grønne tiltag i forsyningsselskabet.

Men det er ikke alene i SK Forsyning, at Bodil stadig sidder med ved et bord, hvor hun kan påvirke tingene.

- Jeg er gået ind i bestyrelsen for Socialdemokratiet i Slagelse samt i kommunekredsen. Desuden er jeg førstesuppleant til byrådet, så jeg er med til alle møderne i byrådsgruppen forud for byrådsmøder og udvalgsmøder. Her gør jeg naturligvis min indflydelse gældende, så jeg føler da stadig, at jeg har fingeren på den politiske puls, siger Bodil Knudsen.

Der da også har været indkaldt adskillige gange til byrådsmøder, når partifæller har været syge eller haft forfald.

- Men jeg har gjort op med mig selv, at jeg ikke stiller op til byrådet mere, siger hun.

Hun må jo også sige at have aftjent sin værnepligt.

Hun kom for første gang i byrådet i Slagelse 1. marts 1980 som suppleant for legendariske Viggo Marker, der i mange år sørgede for, at Danmarks Kommunistiske Parti var repræsenteret i byrådet.

Hun fik hurtigt tilnavnet Røde Bodil, og det har hængt ved også efter at hun i 1989 skiftede til Socialdemokratiet. Hendes mand Anker Schjerning er dog stadig med i DKP.

Bodil Knudsens fødselsdag fejres under private former.