Blomstrende oase har slået dørene op: Trofaste kunder strømmede til

Gratulationen lød igen og igen, og det var tydeligt, at en stor del af kunderne i det nyåbnede »Blomstertorvet« i Rosengade i Slagelse kendte indehaverne, Pia og Claus Søbo Bryde, fra al den tid, de har været at finde med deres blomster på Nytorv.

- Da jeg så temperaturen i morges, var jeg glad for ikke at skulle ud at fryse, fortalte han.

Torvehandelen har 55-årige Claus Søbo Bryde nu lagt på hylden. Ikke mindst for at undgå mange, tunge løft med at sætte telte op, men han slipper ikke for jævnlige ture uden for butikken: