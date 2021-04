Blomsterbutik får tre gange mere plads til grønne planter: - Vi glæder os rigtig, rigtig meget

Maria Hansen, der er daglig leder af Tommelise Blomster, har travlt med at komme på plads i de nye lokaler i Slagelse. Allerede lørdag åbner forretningen på Korsgade med et større udvalg af planter og blomster end hidtil. Foto: Fleur Sativa

Fra den 1. maj åbner Tommelise Blomster butik i lokaler på Korsgade i Slagelse. Lokalerne ligger blot 600 meter fra forretningens nuværende placering, men giver tre gange så meget plads.

Slagelse - 28. april 2021

Roser er røde, violer er blå. Og begge dele - plus meget mere - kan du snart få. I hvert fald, hvis du tager til Korsgade i Slagelse.

Her åbner Tommelise Blomster nemlig op i de lokaler, der før tilhørte legetøjsbutikken MM Legetøj. En placering, der kun er 600 meter fra blomsterforretningens nuværende adresse, men som giver plads til både stort blomsterkølerum og ekstra mange planter.

- Det er i hvert fald tre gange så stort som det, vi har lige nu. Mindst. Så vi glæder os rigtig, rigtig meget. Helt vildt, fortæller Maria Hansen, der er daglig leder af Tommelise Blomster, som lige nu - og altså indtil 1. maj - holder til på Jernbanegade nær Vestsjællandcentret.

Centrets kunder har blomsterforretningen dog ikke set meget til. Foruden de ekstra kvadratmeter håber Maria Hansen derfor også, at den nye placering vil resultere i flere kunder.

Større udvalg - Der bliver plads til at udvide sortimentet i forhold til endnu flere grønne planter, som jo er meget oppe i tiden. Det er totalt »trendy« med grønne planter. Men for at vi kan have et udvalg, der er tidssvarende, har man brug for plads til at vise det. Og det får vi her, fastslår hun. Artiklen fortsætter efter billederne...

Fra på lørdag skal man ikke længere forbi Jernbanegade i Slagelse, hvis man ønsker at købe en buket blomster med hjem til konen. Eller drømmer om en grøn plante til stuen. Tommelise Blomster flytter nemlig 1. maj til lokaler på Korsgade - bare 600 meter længere væk. Foto: Fleur Sativa

I lokalerne lå legetøjsbutikken MM Legetøj, før Tommelise Blomster overtog i januar. Foto: Fleur Sativa

Lokalerne på Korsgade overtog Tommelise Blomster i januar. Og siden er tiden gået med at gøre klar: Der er svunget malerpensler, flyttet blomsterkrukker og opsat en stor, ny disk.

Derudover får de ansatte et større arbejdsområde nær det nye blomsterkølerum.

- Alle de friske blomster - altså de afskårede til buketter - vil også blive udivdet. Og der vil komme til at stå færdige buketter, så når folk kommer ind, vil der altid stå en buket klar, forklarer Maria Hansen, da hun besøger de nye lokaler for at gøre det sidste klar.

Hård konkurrence - Udfordringerne (i lokalerne på Jernbanegade, red.) har været at få vist, hvad det er for nogle varer, vi har. Men også at få kunderne forbi os, forklarer den daglige leder af Tommelise Blomster og peger på, at kunder til Vestsjællandscentret typisk benytter indgangen ud mod Torvegade, hvor der også er parkeringspladser.

Altså på den anden side af centret, end hvor Tommelise Blomster ligger.

"Hvis du i dag skal have kunder ind i din butik, så er du nødt til at have noget at vælge imellem. Ellers søger de andre steder hen."

- Maria Hansen, daglig leder, Tommelise Blomster - Maria Hansen, daglig leder, Tommelise Blomster - De (kunderne, red.) kommer slet ikke forbi os, fortæller Maria Hansen, der samtidig anerkender, at også konkurrencen er hård.

- Hvis du i dag skal have kunder ind i din butik, så er du nødt til at have noget at vælge imellem. Ellers søger de andre steder hen. Her (på Korsgade, red.) får vi et stort udvalg. Og så kan folk rent faktisk parkere i nærheden af os. Så det bliver rigtig godt. Det er jeg sikker på, vurderer blomsterbutikkens daglige leder.

Den nye store disk er blot en af udvidelserne - i de nye lokaler bliver der også plads til et stort blomsterkølerum, fortæller Maria Hansen. Foto: Fleur Sativa