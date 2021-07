Mogens Johansen har tidligere fået oplyst, at der går mellem fem og 10 år, før SK Forsyning kan levere blødere vand. Foto: Britt Nielsen

Blødt vand har lange udsigter

Slagelse - 08. juli 2021 kl. 10:09 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen

Der går antagelig et sted mellem fem og 10 år, før SK Forsyning i Slagelse Kommune kan levere mindre kalkholdigt og dermed mindre hårdt vand til forbrugerne. Det fremgår af et svar, som Mogens Johansen på Rødkælkevej i Skælskør har fået fra forsyningsselskabet.

Mogens Johansen læste i lørdagsavisen om SK Forsynings nyeste tilfredsheds-undersøgelse, der blandt andet viste, at forbrugerne er mindst tilfredse med vandets hårdhed. SK Forsynings administrerende direktør, Henrik Birch, oplyste i den forbindelse, at selskabet har fokus på problemet. Han sagde også, at det er muligt at fjerne kalk fra vandet, men at det kræver en grundig undersøgelse af konsekvenserne. Dels de økonomiske konsekvenser og dels hvad et lavt kalkindhold vil betyde for folkesundheden.

Mogens Johansen har tidligere skrevet til forsyningsselskabet for at finde ud af, hvor langt SK Forsyning er i overvejelserne, og om han selv skal installere et afkalkningsanlæg baseret på regenering med salt, for hans vand fra Skælskør Nordre Vandværk er meget hårdt.

»Temmelig hårdt« Ifølge SK Forsyning ligger hårdheden i vandet fra Skælskør Nordre Vandværk på 17,5. Til sammenligning oplyser Mogens Johansen, at HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - på sine vandværker installerer blødgøringsanlæg, der frem mod 2025 skal bringe hårdheden i vandet ned på 10-12 til omkring 75 procent af dette selskabs forbrugere.

Samtidig gør han opmærksom på, at HOFOR opererer med en prisstigning på to kroner per kubikmeter vand for at få det gjort blødt. Til gengæld ventes forbrugerne at kunne spare fire kroner per kubikmeter på grund af mindre sæbe- og elforbrug samt færre udgifter til vedligeholdelse.

I sit svar til Mogens Johansen betegnede driftschef Jan Jørgensen vandet fra Skælskør Nordre Vandværk som »temmelig hårdt«, og han oplyste, at SK Forsyning har planer om at producere blødt vand til alle forbrugere inden for fem-10 år.

»Men ellers er løsningen et blødgøringsanlæg i husstanden«, skrev driftschefen.