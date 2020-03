Se billedserie På Algade i Skælskør er kunder i øjeblikket den største mangelvare - både hos de små, lokale butikker og de butikker, der er en del af en større kæde. Coronavirus skræmmer dem væk. Foto: Fleur Sativa

Blødende butikker kæmper for at overleve efter corona-udbrud

Gågadens butikker hungrer efter kunder efter udbrud af coronavirus. Det tvinger flere til at tænke i alternative metoder for at bibeholde en omsætning. Kunderne er nemlig skræmte og glemmer, at butikkerne holder åbent, lyder det.

16. marts 2020

»Danmark lukker ned.« Sådan lød overskriften flere steder både i aviser, på TV og i radioen, da statsministeren sendte alle offentligt ansatte hjem, lukkede skoler samt daginstitutioner og forbød mere end 100 mennesker at samle sig indendørs. Alt sammen tiltag for at begrænse smitterisikoen af coronavirus også kaldet COVID-19. Men der er også det Danmark, der ikke er lukket ned. Butikkerne.

Og i øjeblikket kæmper de mere end nogen anden for at overleve den dødbringende virus.

»Folk tør ikke komme ud« - Jeg tror faktisk, at vi mærkede det en uge før statsministerens udmelding. Folk tør ikke komme ud. Så de bliver hellere derhjemme, forklarer Christian Mikkelsen.

Han er butiksindehaver af butikken Nor Mode, der ligger i Skælskør på gågaden Algade, hvor handlende kunder for tiden er den største mangelvare.

Men én ting er frygten for at få coronavirus. At vi heller ikke længere samles til sociale arrangementer som for eksempel fester betyder også noget for salget, mener Christian Mikkelsen. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Ofte køber vi nyt, fordi vi skal noget. Og lige nu må vi ingenting, så folk kommer kun ind for at købe det, som de død og pine mangler. Og det er desværre for os mest dagligvarer og toiletpapir, folk tænker på, siger han.

Som lokal butiksindehaver er Christian Mikkelsen derfor ikke den eneste, der i øjeblikket må gå bekymret i seng efter at have talt kassen op og lukket sin butik.

Det gør også Yvonne Nielsen, der ejer Butik Mille på selvsamme gågade.

Frygter krisens længde Generelt frygter butikkerne i Skælskør, at krisen kun vil blive værre og længere. Efter statsminister Mette Frederiksen (S) har lukket de danske grænser - foreløbig til den 13. april - kommer der nemlig ingen turister.

I sommerhusområderne plejer de ellers at flytte ind allerede i påsken. Artiklen fortsætter efter billedet...

For at holde på så mange kunder som muligt og dermed bibeholde en omsætning, tvinger det derfor butikkerne til at tænke i alternative metoder. Hvis ikke de vil risikere at dreje nøglen om for sidste gang.

Vil levere varer til kunder - Vi forsøger at være rigtig meget på Facebook lige nu, hvor folk kan finde os, selv om de sidder hjemme i stuerne. Her vil vi til at tilbyde folk, at de kan betale med MobilePay, og så kan vi enten levere tøjet hjem til dem, eller vi kan hænge det ude foran på døren, hvis folk ikke tør at røre håndtaget og gå ind i butikken, fortæller butiksindehaver af Butik Mille, Yvonne Nielsen.

Tiltaget sættes iværk fra i dag, mandag. Også selv om det sker med en smule modvilje. Yvonne Nielsen så nemlig helst, at kunderne - hvis de ikke har nogen symptomer - mødte op i hendes butik. Her har hun nemlig også taget alle sine forholdsregler: Gjort ekstra rent, sprittet af og begrænset den fysiske kontakt.

- Jeg tror jo egentlig på, at hvis vi er opmærksomme og bruger vores sunde fornuft, så er der ingen grund til at gå og frygte for meget, forklarer butiksindehaveren.

Også kæderne kæmper Men de små, lokale butikker er imidlertid langt fra de eneste, der lider under et betydeligt kundefald som følge af coronavirus. Også butikker, der er en del af større kæder, kæmper for at holde skindet på næsen.

Det oplever man blandt andet i Matas, der ellers sælger alt lige fra personlig pleje til diverse kosttilskud.



Artiklen fortsætter efter billedet...

- Folk kommer næsten kun herind for at købe håndsprit. Og det har vi udsolgt af, fortæller Tina Gaifort, der er butikschef for Matas-butikken i Algade i Skælskør.

Her står håndsprit ved kassen, ligesom kunder opfordres til kun at betale med kort for at undgå kontanter. Men kunderne udebliver i stedet fuldstændig.

- Vi kan tydeligt mærke det. Og vores butikker (Matas' butikker, red.) i forskellige centre er endnu hårdere ramt, kan vi se, fortæller Tina Gaifort, der derfor snart håber på bedre tider:

- Alle snakker om, at Danmark er lukket ned. Men det er som om, at alle samtidig glemmer, at vi stadig er her, vurderer butikschefen.