Michelle Baltzer (tv.) og Birgitte Rask Jespersen er selvudnævnte »brætspilsnørder«. Nu åbner de ny brætspilscafé i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej i Slagelse. Foto: Fleur Sativa

Send til din ven. X Artiklen: Bløde sofaer og nem »barmad«: Her åbner ny brætspilscafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bløde sofaer og nem »barmad«: Her åbner ny brætspilscafé

I de største danske byer som Aarhus og København er brætspilscaféer ikke længere noget nyt koncept. Og nu får også Slagelse én af slagsen - den første i byen nogensinde.

Slagelse - 07. august 2020 kl. 14:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Du kender dem måske bedst fra turene i sommerhus eller fra familiebesøgene. Men brætspil kan i dag også spilles uden for hjemmet. Og bruges til at møde nye mennesker.

Det har været slået fast siden 2014, hvor Bastard Café i København åbnede som den allerførste brætspilscafé i Danmark nogensinde.

Siden er brætspilscaféer i andre større byer blomstret op i bybilledet. Og nu spirer konceptet også i Slagelse.

Torsdag den 3. september åbner »Sporhunden« i Det Gamle Posthus på Sdr. Stationsvej. En brætspilscafé, der er inspireret af netop Danmarks første af slagsen.

- De (Bastard Café, red.) har bare den rigtige hygge og atmosfære, som jeg er tiltrukket af. Så jeg tænkte, at det burde vi også have her i byen. For det mangler vi, fortæller Michelle Baltzer, der er den ene initiativtager bag den nye brætspilscafé.

Sammen med Birgitte Rask Jespersen definerer hun sig selv som en »ægte brætspilsnørd«. Men i den nye café bliver der plads til alle, slår de begge fast.

»Det er et sted for alle« I omgivelser, der skal vække følelsen af »hjemlig hygge«, bliver der således mulighed for at spille både en klassisk omgang Backgammon eller mere »nørdede« spil som Terraforming Mars, der tager mellem 90 og 120 minutter at gennemføre.

Og vil man bare slappe af og sidde i en af de bløde sofaer med en kop kaffe, er man også velkommen til det. Artiklen fortsætter efter billedet...

I brætspilscaféen »Sporhunden« bliver der flere hundrede spil at vælge imellem -så der er noget til alle. Foto: Fleur Sativa



- Det er fuldstændig »down to earth«. Det skal være et sted, hvor man kan komme ind og føle sig afslappet og spille nogle brætspil. Men man skal også bare kunne komme ind for at nyde stemningen, forklarer Birgitte Rask Jespersen og bliver suppleret af medejer Michelle Baltzer:

- Så det er et sted for alle. Både for børnefamilierne, for singlerne, for de middelaldrende og for unge studerende, forklarer hun og peger på, at det også kommer til udtryk i priserne.

Gratis at spille På »Sporhunden« vil det nemlig være helt gratis for børn under 12 år, mens en række udvalgte spil vil kunne spilles gratis af voksne. Ønsker man frit at kunne vælge mellem alle spil, koster en dagsbillet 40 kroner. Og så kan man spille præcis så længe, man vil.

I hvert fald indenfor brætspilscaféens åbningstid, som vil være fredage fra klokken 17 og lørdage fra klokken 11 - begge dage frem til midnat. Samt torsdage fra klokken 17 til 22.

Selv om de to caféejere planlægger at åbne med en alkoholbeviling, er tilbuddet nemlig ikke tiltænkt som en del af nattelivet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Ifølge Birgitte Rask Jespersen vil der stå personale klar i caféen til at hjælpe, hvis man er i tvivl om reglerne.



- Vi udvider måske åbningstiderne i vinterperioden, men vi bliver ikke et sted, der indbyder til fester. Og det bliver heller ikke her, hvor folk sidder for at drikke, inden de skal videre til fest. Men selvfølgelig skal man kunne sidde og nyde en øl eller et glas vin, fortæller Michelle Baltzer, der sammen med Birgitte Rask Jespersen arbejder på at sammensætte et menukort.

»Barmad« og quiz-aften Foruden drikkevarer vil det nemlig også blive muligt at købe »barmad« og snacks som for eksempel nachos, toast eller kartoffelbåde.

- Vi har ikke slået os fast på en menu endnu. Men idéen er, at det skal være noget, som du let kan sidde og spise, mens du spiller et brætspil. Så det bliver ikke store pizzabakker, forklarer Michelle Baltzer og uddyber, at stedet, hvor »Sporhunden« åbner, ikke har eget køkken.

- Så vi er i dialog med Fødevarestyrelsen i forhold til, hvad vores muligheder er, fortæller caféens medejer.

"Når man samles om et brætspil, behøver man faktisk ikke at være fælles om så meget andet end bare dét."

- Birgitte Rask Jespersen, medejer af Sporhunden - Birgitte Rask Jespersen, medejer af Sporhunden Èn ting er dog ganske sikkert: Sporhunden bliver et sted, hvor det er nemt at mødes og være sammen, fortæller initiativtagerne. Derfor er det også planen, at der vil blive afholdt særlige arrangementer uden for den normale åbningstid.

Både for eksempel små koncerter, comedy-shows med open mic og quiz-aftener er på tapetet.

Ambitionen er at samle folk om noget, de kan være fælles om. Uanset interesse og udgangspunkt. Og det er netop DNA'et i brætspil, mener ejerne af den nye café.

- Brætspil kan samle alle på tværs af alder, køn, etnicitet og social baggrund. Når man samles om et brætspil, behøver man faktisk ikke at være fælles om så meget andet end bare dét. Det er det, som brætspil kan. Og det er ret unikt, slår Birgitte Rask Jespersen fast.

- Vi er i dialog med Fødevarestyrelsen i forhold til, hvad vores muligheder er, fortæller caféens medejer Michelle Baltzer. Sporhunden åbner den 3. september med mulighed for at spille spil, drikke en kop kaffe eller spise et let måltid mad. Foto: Fleur Sativa