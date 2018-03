Brinteventyret med EU-støtttede brintbusser skulle fysisk placeres i Energipark Korsør. Den har i dag fået nyt navn og hedder Korsør Erhvervspark. Foto: Helge Wedel

Bliver sidste punktum sat i brintsagen?

Slagelse - 15. marts 2018 kl. 07:03 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Intet! Det er udbyttet for kommune og borgere i den langvarige brintsag - kendt som JIVE. Nu synes den endelig slut. På økonomiudvalgsmødet mandag den 19. marts lyder indstillingen til politikerne nemlig, at der ikke er grundlag for yderligere undersøgelser eller tilbagekaldelse af erklæringer fremsendt af Slagelse Kommune til EU. Årsagen er, at Slagelse Kommmune aldrig har været partner i brintbusprojektet, som i en længere periode blot har belastet såvel det politiske som det administrative system med fyring af projektleder, der havde begået en drejebog om fyring af kommunaldirektør og erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør for magtmisbrug i JIVE-sagen. Kommunaldirektøren endte med at sige op med skarp kritik af den politiske ageren i kommunen, og »at hun aldrig havde været udsat for noget lignende.«

- For vores vedkommende er sagen slut, men jeg ved ikke, om Stén Knuth (V) fortsat vil stille spørgsmål, siger borgmester John Dyrby Paulsen til Sjællandske. Han mener ikke, at der er noget flertal for at sætte nye undersøgelser i gang.

De politiske grøfter i brintsagen menes stadig den dag i dag at være en del af forklaringen på, at det brede samarbejde i det nye byråd netop er gået fløjten med opsigelse af samarbejdsaftale samt reducering af formandsposter til Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.

817.820,80 kroner er brugt på undersøgelser af JIVE-sagen. Senest anbefalelede Deloitte, at kommunen skulle søge aktiindsigt i EU for at få det fulde overblik i sagen samt ikke mindst Slagelses rolle og eventuelle ansvar.

Men EU gav afslag på aktindsigten begrundet i hensynet til de øvrige deltagere i brintbusprojektet. Afslaget blev givet den 7. februar 2018. 14 dage efter valgte forvaltningen at anke afgørelsen om afslag. Der er endnu ikke kommet svar på ankesagen.

Foruden de godt 800.000 kroner til undersøgelser har kommunens skatteydere løbende betalt 1.559.017,32 kroner til den i dag konkursramte konsulentvirksomhed EUE ApS med direktør David Drachmann-Sunne i spidsen. EUE ApS viste sig at være den reelle partner i brintbusprojektet, som EUE ApS inden konkursen valgte at lade Herning Kommune overtage.

Kurator i konkursboet har oplyst, at der er krav mod selskabet for cirka en halv million kroner.

EUE står for Energy Universe Europe.

- Hvad har Slagelse lært af JIVE-sagen?

- At udviklingsprojekter kan fejle og gå galt, men jeg synes også, at JIVE på et tidspunkt lød som sød musik og en god mulighed for vores kommune. Vi var jo også et helt enigt byråd, der ønskede at sætte fuld turbo på JIVE-projektet, siger John Dyrby Paulsen.

Stén Knuth er ikke vendt tilbage på Sjællandskes henvendelse.

