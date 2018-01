Bliver bedre til at passe demente

- Kompetenceløftet giver god mulighed for at klæde medarbejderne endnu bedre på og ruste dem til arbejdet med den voksende gruppe af borgere med demenssygdom, lyder det fra formand for kommunens seniorudvalg, Ann Sibbern (DF). Hun håber også, at kurset giver medarbejderne større tryghed i dagligdagen.

- Det giver rigtig meget for ens arbejdsdag, at vi gennem kurserne får teori på det, vi oplever i praksis. Det gør, at man som medarbejder bedre forstår sammenhængen, og hvorfor borgerne måske reagerer, som de gør. Det er fantastisk, at hele organisationen bliver klædt på, så vi får et fælles fagsprog at tale ud fra. Jeg er selv uddannet inden for demens, og kurserne har været en god blanding af ny viden og redskaber, siger Helene Jørgensen.