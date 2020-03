Sunset leverer direkte til bilen. Foto: Jens Wollesen

Blink og få maden leveret på motorhjelmen

Slagelse - 25. marts 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronavirussen har sat store dele af samfundet i stå. Hos Sunset Boulevard har det betydet, at de restauranter, som ikke har en drive-in tilknyttet, nu er lukket midlertidigt.

Men nu tager den danskejede fastfoodkæde et skridt i retning af, at flere mennesker kan hente mad hos Sunset Boulevard - uden nærkontakt med andre.

Det vil nemlig nu være muligt at bestille, betale og hente sin mad uden overhovedet at have fysisk kontakt med Sunsets Boulevards personale.

Initiativet hedder SunsetToGo og går i al sin enkelhed ud på, at gæsterne kan vælge at få leveret deres bestilte mad på bilens motorhjelm ude på Sunset Boulevards parkeringsplads.

For at få sin mad leveret på parkeringspladsen, skal man bestille via Sunset Boulevards hjemmeside og vælge »afhent på p-plads«. Sunset laver maden klar til aftalt tid og ringer derefter gæsten op. Gæsten skal nu sætte gang i blinklyset på bilen, så personalet kan se, hvilken bil de skal gå hen til.

- Normalt har vi stort fokus på gæstekontakten, men lige nu må vores ansatte nøjes med at gæsternes biler blinker til dem. Løsningen er udviklet for at imødekomme den situation, vi alle er en del af lige nu, forklarer Sunset Boulevards administrerende direktør, Jens Broch, og tilføjer:

- Når vi dukker op med maden til den bil, som blinker til vores ansatte, skal gæsten vise ordrenummeret igennem vinduet, så vi kan se, at vi er ved den rigtige bil. Derefter placerer vi maden på motorhjelmen, så gæsten efterfølgende kan stige ud af bilen og selv tage sin mad. Med Sunset ToGo vil der ikke være unødvendig kontakt mellem gæst og medarbejder, og vi lever alle op til sundhedsmyndighedernes anbefaling om at holde god afstand til hinanden, forklarer Sunset Boulevards administrerende direktør, Jens Broch.

Når du bestiller online på Sunset Boulevards hjemmeside, vil du kunne se, hvilke af vores restauranter der lige nu tilbyder SunsetToGo.