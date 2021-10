Se billedserie Sådan ser maskinen ud på afstand. Den røde cirkel angiver, hvor den 38-årige mand blev fundet. Foto: Arbejdstilsynet

Send til din ven. X Artiklen: Blev knust ihjel på arbejdet: Her er arbejdstilsynets vurdering af dødsulykke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Blev knust ihjel på arbejdet: Her er arbejdstilsynets vurdering af dødsulykke

Arbejdstilsynet har nu undersøgt den tragiske ulykke, som mandag den 4. oktober kostede en 38-årig mand livet i Dalmose. Læs tilsynets konklusioner her.

Slagelse - 15. oktober 2021 kl. 06:04 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen

Ulykken fandt sted hos Dalmose Vognmandsforretning på Lundsgårdsvej 5, og ifølge de foreløbige oplysninger fra Arbejdstilsynet blev den 38-åriges hoved »klemt imellem et hydraulisk aktueret låg og en tragtkant på maskinen«.

Der er tale om en såkaldt knusemaskine (Rockster Recycler R900), der typisk anvendes til at knuse murbrokker.

I rapporten står også, at der ingen vidner var til hændelsen, og derfor er det stadig uvist, hvordan det præcist skete.

Arbejdstilsynet har udstedt et strakspåbud til Dalmose Vognmandsforretning om at rette op på forhold, som strider mod arbejdsmiljølovgivningen - og Arbejdstilsynet vil nu vurdere, om der er grundlag for at melde virksomheden til politiet - eller give den en bøde. Det er fast praksis, når Arbejdstilsynet undersøger en alvorlig arbejdsulykke.

Muligt ildebefindende Arbejdstilsynet besøgte virksomheden samme dag, ulykken skete, og har også efterfølgende talt med flere ansatte på stedet om ulykken.

Sjællandske har fået aktindsigt i sagen, og heri fremgår det blandt andet, at maskinen, hvor ulykken skete, fungerede upåklageligt og at den 38-årige havde god erfaring med at benytte maskinen.

I rapporten hedder det videre: »Det var planlagt, at stenknuseren skulle startes op, sorteringsanlæg startes og skadelidte (den 38-årige, red.) ved hjælp af gravemaskine skulle fylde stenknuser med materiale«.

»Stående instruktion i virksomheden er, at maskiner skal være slukket, hvis man skal op og kigge eller reparere noget. Virksomheden har indtryk af, at skadelidte (den 38-årige, red.) normalt efterfølger dette. Virksomheden spekulerer i, at den ansatte muligvis har villet op og se til de »kæber«, der sidder på knuseren og har fået klemt sig selv. De har svært ved at se, hvordan det skulle ske. Virksomheden spekulerer ligeledes i, om skadelidte har fået et ildebefindende og faldet ind over maskinen og ramt et aktiveringshåndtag med knæ/lår - og derved fået klemt sig selv«.

Havde fået instrukser Ifølge rapporten havde den 38-årige altså fået instruktion om, at »der ikke må rodes med maskiner, der er i gang. De skal altid stoppes. At der ikke må klatres på maskiner, og at maskinerne skal anvendes, som beskrevet i brugsanvisningen«.

Der var, som tidligere fortalt, ingen vidner til ulykken, da den 38-årige arbejdede alene ved maskinen. Der var dog en ledelsesrepræsentant til stede på pladsen, da ulykken skete, men han sad på et kontor i nærheden.

Det var en medarbejder på stedet, der fandt den 38-årige i maskinen, og der blev straks ringet 112. Den 38-åriges liv stod dog ikke til at redde.

Alle medarbejdere på pladsen er fortsat dybt berørte over ulykken.