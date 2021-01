Blandt Danmarks frækkeste byer: Så vilde er borgerne med sexlegetøj

Slagelse-borgere er blandt landets mest »kinky«. I hvert fald købes der flittigt ind af sexlegetøj. Foto: Hans-Jørgen Johansen

En stor analyse fra Skandinaviens største online sexhop, Sinful, placerer Slagelse i top ti over Danmarks frækkeste byer. Placeringen får byen for at have købt meget sexlegetøj i 2020.

Slagelse - 07. januar 2021 kl. 15:24 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Corona-epidemien har fået salget af sexlegetøj i Danmark og resten af Skandinavien til at eksplodere. Og også i Slagelse er borgere vilde med at føje lidt ekstra til lagengymnastikken.

Det viser en stor analyse fra Skandinaviens største online sexshop, Sinful, som har set på, hvor mange gange indbyggere har købt sexlegetøj i forhold til landsgennemsnittet.

Her placerer Slagelse sig i top-10 over Danmarks frækkeste byer ved at have lavet tiende flest af Sinfuls i alt cirka 700.000 transaktioner i løbet af 2020.

Også mest »kinky« Men byen sniger sig også med på top-ti over landets mest kinky byer. Den placering får Slagelse for at have købt 1,53 så meget fetish sexlegetøj i forhold til landsgennemsnittet. Artiklen fortsætter efter billedet...

Webshoppen Sinful har i alt solgt dildoer, der svarer til en længde på over 14 kilometer, når man lægger dem i forlængelse af hinanden. Foto: Thomas Olsen

- Siden foråret har vi oplevet, at folk har rykket tættere sammen - også i soveværelset, og selv om det sker på en kedelig baggrund, så gør det mig glad, at folk har brugt den ekstra tid på at skabe mere leg i sexlivet, siger medejer af Sinful, Mathilde Mackowski, ifølge en pressemeddelelse.

De, der har klikket sexlegetøj hjem flest gange, og dermed får titlen som Danmarks frækkeste navne er Thomas og Mette, oplyser Sinful.

Danmarks allerfrækkeste by er Aarhus.

FAKTA Det vidste du ikke om danskernes sexliv

Sinfuls data viser, at der for eksempel blevet købt så meget glidecreme, at det kan fylde 84 bagagerum i en Tesla Model 3.

Derudover har webshoppen i alt solgt dildoer, der svarer til en længde på over 14 kilometer, når man lægger dem i forlængelse af hinanden.

2020 blev desuden året, hvor mange danskere inviterede sin smartphone med i soveværelset. App-styret sexlegetøj steg nemlig med hele 90 procent i forhold til sidste år, oplyser Sinful. Ifølge webshoppen skyldes det, at corona udfordrede mange pendler-par i at se hinanden.

Kilde: Sinful.dk