Blak kritiserer nyvalgt medlem: - Det er uhørt

Han gik tirsdag nat med på en »løs« aftale, hvorefter John Dyrby Paulsen (S) gik ud på rådhusets øverste sal og deklarerede, at han var ny borgmester i Slagelse Kommune med et 17 mandat stort flertal. Et af dem er Troels Brandts.

Dagen efter dukkede han dog ikke op og har senere selv sagt, at han gerne sætter sig for bordenden, hvis bare flertallet bliver bredt nok.

- Det er jo også helt urealistisk, at han bringes i spil som borgmester. Der er for mig at se kun to mulige kandidater, nemlig Stén Knuth (V) og John Dyrby Paulsen, som vælgerne har peget på, siger Blak, der videre siger, at hun naturligvis politisk er mest på linje med Dyrby Paulsen.