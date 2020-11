I Vestsjællandscentret i Slagelse har man udbredt konceptet Black Friday til at hedde Black Week, men det umiddelbare resultat af årets salg er ikke videre opløftende læsning, fortæller markedsføringschef Jane Dahl. Kunderne gør i høj grad indkøbene på nettet. Foto: Fleur Sativa

Black Friday størst på nettet: Her må man se langt efter kunder

Årets Black Friday forventes at blive større end nogensinde. Men i Vestsjællandscentret har man kørt med tilbud hele ugen, og kunderne ser ud til at gøre indkøbene på nettet.

Slagelse - 27. november 2020 kl. 08:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen

Når forbrugere i dag står op til Black Friday, er købelysten ikke påvirket af coronakrisen.

Det vurderer i hvert fald en ny undersøgelse fra DI Handel, der har undersøgt danskernes forventninger til årets store tilbudsdag. Faktisk forventes Black Friday at slå alle rekorder. Men den store købelyst kommer umiddelbart ikke til at gavne de fysiske butikker.

I Vestsjællandscentret i Slagelse har man udbredt konceptet til at hedde Black Week, men det umiddelbare resultat af årets salg er ikke videre opløftende læsning, fortæller markedsføringschef Jane Dahl.

- Det er gået godt set ud fra de omstændigheder, vi står i. For vi har faktisk haft travlere, end vi troede, vi ville have. Men vi har ikke været på samme niveau som sidste år. Slet ikke. Og det tror jeg heller ikke, vi kommer, forklarer hun.

Handler hjemmefra Selv om årets Black Friday ifølge DI Handels undersøgelse viser, at 24 procent af forbrugerne forventer at bruge flere penge sammenlignet med sidste år, flyttes salget nemlig fra fysiske butikker til webshops.

54 procent af salget forventes således at foregå primært digitalt. Det skyldes coronapandemien, viser DI Handels undersøgelse.

"Det er derfor vigtigt, at virksomheder sørger for at styrke deres digitale kanaler (...)"

- Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør, DI Handel - Sidsel Dyrholm Holst, branchedirektør, DI Handel Det er særligt den unge generation mellem 18 og 29 år, der hellere trykker »tilføj i indkøbskurven« hjemmefra computeren. Heraf svarer 47 procent, at de fravælger shoppeturen i fysiske butikker på grund af corona.

- Vores undersøgelse understøtter i høj grad, at flere danskere har taget onlinehandel til sig. Det er derfor vigtigt, at virksomheder sørger for at styrke deres digitale kanaler, så de er tilstede, der hvor et stadigt stigende antal forbrugere er, lyder det i en pressemeddelelse fra branchedirektør i DI Handel, Sidsel Dyrholm Holst.

Mere trygt Den stigende interesse for nethandel mærker således både kædebutikker og de mindre, lokale butikker.

Indehaver af tøjbutikken Augusta på Nytorv i Slagelse, Maja Lundberg Rasmussen, fortæller, at julehandlen allerede er begyndt. Og at kunderne i høj grad er at finde på hendes webshop. Artiklen fortsætter efter billedet...

- Jeg tror, at det for nogen er mere trygt at bestille hjemmefra, så de slipper for at skulle ud og iføre sig mundbind, siger indehaver af tøjbutikken Augusta på Nytorv i Slagelse, Maja Lundberg Rasmussen. Hun har selv en webshop, hvor kunder kan købe fra. Foto: Fleur Sativa

- Jeg tror, at det for nogen er mere trygt at bestille hjemmefra, så de slipper for at skulle ud og iføre sig mundbind, fortæller butiksindehaveren, der tilbyder levering hjem til hoveddøren, hvis varerne ikke ønskes afhentet i butikken.

At flere benytter sig af den mulighed, mærker man også i Matas på samme gade.

Her er Ida Tornbo salgsassistent, og selv om hun er glad for, at købelysten er intakt, så hun gerne, at kunderne støttede lokalt.

»Det er lidt synd« - Os butiksansatte vil selvfølgelig hellere møde kunderne her, så vi får omsætningen i butikken. Når de køber i webshoppen, er det ikke os som lokal butik, der får pengene, forklarer hun.

I Vestsjællandscentret har man af samme årsag forsøgt at tiltrække kunderne ved at dele værdikuponer ud, som har kunnet benyttes i centret fra mandag til torsdag som en del af det nyopfundne »Black Week«-koncept. Artiklen fortsætter efter billedet...

Som salgsassistent i Matas ville Ida Tornbo ønske, at kunderne i højere grad støttede lokalt. Nethandlen på matas.dk er stigende, men her tilfalder pengene ikke den enkelte butik. Foto: Fleur Sativa

- Hvis man har købt for mindst 400 kroner, så har man fået 100 kroners rabat. Og det har faktisk været en stor succes, fortæller markedsføringschef Jane Dahl.

"Når man udvider en enkeltdagsbegivenhed, så udvander man den også lidt."

- Jane Dahl, markedsføringschef, Vestsjællandscentret - Jane Dahl, markedsføringschef, Vestsjællandscentret Selve Black Friday markeres ikke yderligere foruden udvidet åbningstid fra klokken otte til klokken 22. Her vil butikkerne i centret have de samme tilbud, som de har haft hele ugen, lyder det.

- Vi plejer at stå og dele kaffe, kage og indkøbsnet ud. Men det gør vi ikke år. Det går ikke, at vi samler folk, så de står i kø og rører ved de samme termokander, fortæller Jane Dahl, som håber på mere normale forhold til næste års Black Friday.

- Når man udvider en enkeltdagsbegivenhed, så udvander man den også lidt. Og det er lidt synd med en dag som Black Friday, som der netop er noget særligt ved, fordi det normalt kun er én dag, som folk går og ser frem til og sparer op til, siger markedsføringschefen i Vestsjællandscentret.