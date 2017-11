Se billedserie Travlhed i Vestsjællandscentret under »Black Friday« - men ikke alle de lokale forretninger i Slagelse er vilde med det nye tiltag. Foto: Kim Brandt Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Black Friday deler vandene i de lokale butikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Black Friday deler vandene i de lokale butikker

Slagelse - 25. november 2017 kl. 09:47 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Slagelses Vestsjællandscenter er der helt sort af mennesker. Det er »Black Friday« og centrets butikker skilter stort med den nye shopping-dag og dens »20 procents rabat på alt i forretningen« og »50 procent på udvalgte sæsonvarer«. De store kædeforretninger i Danmark har virkelig taget den amerikanske tradition til sig. Nogle har endda udvidet til »Black Weekend« eller »Black Week« - henholdsvis sort fredag, sort weekend og sort uge, hvor tilbudende altså kører endnu længere end blot den ene dag.

Men uden for Vestsjællandscentret, i Slagelses forskellige gågader og på torvene, er det langt fra alle forretninger, der er med på modefænomenet. Her er det især de lokale forretninger, der har valgt at stå udenfor.

En af dem er tøjforretningen Lamour på Schweitzerpladsen. Og her har indehaver Joy Hansen fravalgt at være med fuldt overlæg:

- Det er helt med vilje, at vi ikke holder »Black Friday«. Folk bliver forvente med alle de her tiltag, vi skal have ovre fra USA. Og så bliver kunderne så skuffede, hvis de lige har købt en vare, og den så er sat ned den næste uge, siger Joy Hansen fra Lamour.

De mange tilbud og udsalg gør det nemlig meget svært at drive en forretning.

- Allerhelst så jeg gerne, at man gik tilbage til den »gamle« udsalgsstruktur med januarudsalg og ikke andet. Nu er der »midseason sales« og fødselsdag tre gange om året mange steder, siger Joy Hansen.

Hos Kant by K i Rosengade er indstillingen til »Black Friday« nogenlunde den samme:

- Jeg har hele tiden sagt, at jeg ikke vil drive forretning på tilbud og rabatter. Jeg vil drive min forretning på god service. Og så kan man sige, at kunderne jo kun skal købe de samme julegaver og får jo ikke flere penge, fordi vi holder udsalg. Det betyder bare, at vi mister omsætningen i december i stedet. Jeg kan sagtens forstå, at kunder gerne vil have gode tilbud, men jeg nægter altså at lade mig diktere af diller fra USA, sige indehaver Kitt Søgaard.

En anden holdning finder man hos guldsmedeforretningen Gunnar V på den anden side af Rosengade. Her sidder sedler i vinduerne, der reklamerer for 20 procents rabat denne fredag.

- Jeg tror, at »Black Friday« fremadrettet bliver en fast del af julehandlen i Danmark, og hvis man ikke har helt unikke varer, er det eneste man gør ved ikke at være med at sende kunderne over til andre butikker, siger Janette Carlsson, der er medindehaver af Gunnar V.