Blåt øje i fitnesscenter: Mand sigtet for vold

En 22-årig mand var fredag aften udsat for vold i et motionscenter i Jernbanegade i Slagelse. Den 22-årige fik tilsyneladende uden nogen grund to slag i hovedet med flad hånd af en anden mand, så han fik et blåt øje. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet lørdag formiddag frem til en 33-årig mand fra byen, der blev sigtet for vold.

- Den 33-årige har erkendt forholdet, siger Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

Typisk bliver den type vold straffet med en ubetinget fængselsstraf på 30 dage.





- Men forskellige personlige forhold kan også spille ind. Det bliver op til anklageren at vurdere, siger politimanden.