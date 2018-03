Alle bør tænke sig om, mener opposition forud for aftenens ekstraordinære byrådsmøde, hvor særligt Venstre og Radikale Venstre har noget at kæmpe for i forhold til det udkast til ny styrelsesvedtægt, som flertallet har lagt frem. Her er det Troels Brandt (R) sammen med borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Blåt mindretal appellerer forud for byrådsmøde

Slagelse - 19. marts 2018

Venstres gruppeformand, Knud Vincents, er ikke et sekund i tvivl om hensigten med den ændring af styrelsesvedtægten, borgmester John Dyrby Paulsen (S) og flertallet bag ham lægger op til, og som behandles første gang på et ekstraordinært byrådsmøde i aften.

- Det er politisk udrensning, og det skyldes, at de vil af med os, siger gruppeformanden, der ikke betvivler, at blå blok øjensynligt må gå planken ud, efter at flertalsgruppen i Slagelse Byråd bestående af Socialdemokratiet, SF, Liberal Alliance og Enhedslisten i forrige uge først varslede en ændring af udvalgsstrukturen - angiveligt grundet snitfladeudfordringer - og et par dage senere helt makulerede samarbejdsaftalen, som blev indgået i december.

Ifølge oppositionen, som forleden blev præsenteret for et udkast til ny struktur, der eksempelvis skærer i antallet af udvalg - fra ni stående til i fremtiden syv - samt i antallet af medlemmer af dem, bør flertallet dog tænke sig om.

- Det her sætter os tilbage, og vi skal altså huske, at vi reelt havde de samme »snitfladeproblemer«, da man for bare tre måneder siden nedsatte udvalgene. Og vi har nu været i gang i to og en halv måned, og i flere udvalg er arbejdet ganske konstruktivt, siger gruppeformanden, der suppleres af partikollegaen Stén Knuth, der af John Dyrby Paulsen beskyldes for at være en af hovedårsagerne til, at samarbejdet må ophøre.

- Lad nu småsagerne ligge og se det i det store billede. Vi har kæmpestore udfordringer organisatorisk, og det, vi har allermindst gavn af lige nu, er, at vi laver et opbrud på den her måde, siger eksborgmesteren, der slår fast, at man i december indgik en samarbejdsaftale, men at der intetsteds står, at man dermed har mundkurv på.

- Vi har ikke skrevet under på, at vi skal tie stille i forhold til de enkelte sager, siger han.

Hos Radikale Venstres Troels Brandt er meldingen den samme.

Hele manøvren om en ændring af strukturen er en ufornuftig øvelse, mener Troels Brandt, der for sit eget vedkommende kun kan berette om et konstruktivt udvalgsarbejde de seneste måneder. Han genkender ikke billedet, der tegnes af byrådspolitikere uden samarbejdsvilje.

- Og hvad må folk ikke tænke om os i øjeblikket, spørger politikeren.

Han mener endvidere, at det på flere måder er tab og spild af ressourcer at ændre hele dette system nu, da grundlaget synes tyndt. Det er særligt opslidende for kommunens forvaltning, siger han, ligesom det ikke ligefrem gavner Slagelses renommé.

- Lige i øjeblikket gør man intet godt for nogen. Man er i gang med at forværre erhvervsklimaet i stedet for at sikre ro og fremdrift, og vi har et driftstab i kommunen, vi ikke burde tillade lige nu, når situationen er, som den er, siger Troels Brandt til Sjællandske.

