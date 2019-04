Det blå vand er klar til en maritim højskole, men det kniber med resten. Arkivfoto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Blå-grøn plan i problemer

Slagelse - 03. april 2019

Forureningen af den tidligere Skælskør Folkehøjskole med pcb er på vej til at spænde ben for de oprindelige planer om en maritim højskole og økolandsby på Møllebakken. Forhandlingerne om køb af den gamle højskolegrund er gået i stå, fordi der er usikkerhed om, hvor alvorlig forureningen af de gamle bygninger er.

Det oplyser initiativtagerne til den blå-grønne højskole og økolandsbyen, Mikkel Anthonisen og Kristiane Ravn Frost.

»Forhandlingerne med ejeren ophørte i onsdags, idet ejerens ønske om at vi skal være med til at betale for de undersøgelser, der skal til, for at vi kan få et bud på sanering og nedrivning, har fjernet ethvert håb om, at vi kan nå frem til en realistisk pris

på ejendommen«, skriver de i en pressemeddelelse.

Mikkel Anthonisen mener dog ikke dermed, at alt håb er ude. Han siger til Sjællandske, at initiativtagerne under alle omstændigheder vil byde på »Mørbraden« på Møllebakken 15, når grunden bliver udbudt til salg, for hvis der skal være mening i en maritim højskole, kræver det en grund ned til fjorden.

- Vi har at gøre med en grund, som er forurenet. Vi kender ikke omfanget, og før da kan vi ikke binde an med at forhandle en pris. Vi vil vide, hvad vi køber.

Ifølge ham lyder et foreløbigt bud på, at det vil koste mellem to og fire millioner kroner at rydde op på grunden.

Formanden for Slagelse Kommunes miljø-, plan- og landdistriktsudvalg, Jørgen Grüner (SF), ser også stadig muligheder for de blå-grønne idéer.

- De må jo kigge efter andre muligheder nu. Det er bare om at finde et sted, hvor tingene kan lykkes, siger han.

Udvalgsformanden tilføjer, at kommunen har foreslået tre andre, mulige placeringer i Skælskør-området, og han forestiller sig, at et af dem måske kan bruges til økolandsbyen, og at »Mørbraden« kan lægge jord til den maritime højskole.

- De må i hvert fald opgive den gamle højskolegrund, men det er ikke udtømt. Der er stadigvæk muligheder for dem, siger Jørgen Grüner.