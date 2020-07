Se billedserie Det kan give slemme vabler at få saften fra gul pastinak på hænderne. Især hvis man bagefter bliver udsat for stærkt sollys.

Bjørnekloens onde tvilling sætter kommunen i arbejdel

Slagelse - 18. juli 2020 kl. 15:41 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I øjeblikket får kommunen mange henvendelser om planten Gul Pastinak.

Bjørnekloens onde tvilling kalder kommunen den i et opslag på Facebook, hvor det konstateres, at planten kan give vabler og sår på huden, hvis man rører ved den.

Det konstateres også, at planten de senere år har spredt sig meget ud over kommunen, og at det er en plante, som man skal vænne sig til rundt omkring i landskabet.

- Vi kommer aldrig til at kunne udrydde den, men vi bekæmper den de steder, hvor den generer. Det er for eksempel omkring legepladser, hvor der er fare for, at børn og voksne kan komme i kontakt med den, siger Peter Johansen, leder af Slagelse Entreprenørservice.

Han oplyser, at kommunens ansatte rykker ud til en del henvendelser.

Giv et praj - Det kan for eksempel fra folk, der gør opmærksom på steder, hvor planterne for eksempel hænger ind over stier, så de rammer folk på benene, når de går forbi i korte bukser med forhåbentlig sommerbrune ben, siger entreprenørchefen.

Kommunen opfordrer folk til at bruge appén »Giv et praj« eller www.slagelse.dk/givetpraj hvis man støder på steder, hvor planterne optræder specielt talrigt eller generer meget.

- Men vi rykker altså ikke ud blot fordi man opdager et par stykker i rabatten, siger Peter Johansen, der dog slår fast, at kommunen lægger meget vægt på, at planten ikke får lov til at brede sig til parker, hvor man anbefaler folk at opholde sig.

Som brændenælder Sjællandske skrev også om planten sidste år, hvor nogle børn i Høng havde fået rigtig mange vabler ved mødet med planten.

Driftsplanlægger Lasse Fjeldsted fra Slagelse Kommune slog dog dengang fast, at der ikke var nogen grund til panik.

- Man skal blot udvise samme forsigtighed, som hvis der var tale om brændenælder, sagde han dengang.

Han anbefalede dog, at man holder sig væk fra planten, som i sin tid kom til landet som en prydplante, men som senere har fundet vej til naturen - på samme måde som slægtningen bjørnekloen.

- En gul pastinak er jo en smuk plante, som blot ikke er rar at komme i nærkontakt med uden brug af handsker, sagde han dengang.