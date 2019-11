På billedet ses Bjarne Sørensen sammen med fungerende chefpolitiinspektør Thorkild Steen Jensen ved dusøroverrækkelsen i sidste uge. I tiden efter hændelsen havde Bjarne af og til mareridt, men de forsvandt, efter han senere mødte cyklisten og fik en god snak om hele forløbet. Foto: Politiet

Bjarne holdt »død« mands hoved i sine hænder

Slagelse - 29. november 2019

Den 68-årige Bjarne Sørensen fra Slagelse har netop modtaget en dusør på 1000 kroner fra politiet for - sammen med to andre - at yde førstehjælp til en cyklist på Vestre Ringgade, der fik hjertestop i sommer.

- Det var den 9. august, hvor jeg sad og kikkede ud på Vestre Ringgade gennem køkkenvinduet. Jeg fik øje på en cyklist, som pludselig væltede på cykelstien, så jeg skyldte mig ud for at hjælpe ham, fortæller Bjarne.

Samtidig kom en kvinde og hendes søn kørende i bil, og de lagde også mærke til cyklisten, som var styrtet.

- Kvinden ringede straks til en ambulance, for vi var ikke i tvivl om, at det var alvorligt, fortæller Bjarne, som sammen med kvinden og hendes søn fik bragt cyklisten i sikkerhed på en nærliggende græsplæne væk fra trafikken.

- På et tidspunkt lå jeg med hans hoved i mine hænder, og han mistede bevidstheden, husker Bjarne.

Kort efter stoppede han med at trække vejret og var i princippet død.

Kvinden begyndte at give hjertemassage, og da ambulancen kom efter fire-fem minutter, kunne Bjarne hurtigt orientere redningsfolkene om, hvad der var sket.

Cyklisten havde tydeligvis fået et hjerteanfald og var i overhængende livsfare. Han blev senere fløjet til Rigshospitalet, hvor han blev behandlet og stabiliseret.

I takketalen fra politiet hed det blandt andet:

»Han (cyklisten) lever heldigvis i dag i bedste velgående. Og det kan han bl.a. takke jer for. Vi ved jo alle sammen, hvor vigtig den allerførste hjælp er. Og I har med al tydelighed vist, at handler man med det samme og giver førstehjælp, så er chancen for at overleve fx et hjerteanfald rigtig god. I har alle ydet en ualmindelig flot indsats. Og det, at der er handlekraftige borgere, der tager ansvar og træder til, når der sker noget uventet, bidrager til en tryggere hverdag for os alle sammen«.

(Kvinden og hendes søn nåede desværre ikke at deltage i dusøroverrækkelsen, red.).

For cirka 14 dage siden var der så en mand, der pludselig bankede på døren hos Bjarne Sørensen på Vestre Ringgade. Med sig havde han blandt andet tre flasker god vin:

»Er det dig, som fandt mig på fortovet i sommer«, spurgte manden.

Og det var det jo.

- Det blev jeg rigtig glad for. Ikke mindst for at se, at han havde det godt igen, fortæller Bjarne, som i tiden efter hændelsen faktisk havde flere mareridt om det.

- Det var jo en ret voldsom oplevelse at sidde med en mand, som næsten døde i ens hænder. Men han fortalte så, at han havde ligget på Rigshospitalet i 19 dage - og bortset fra lidt ømhed havde han det fint - og var endda også begyndt at cykle lidt igen.

Bjarne og cyklisten gennemgik hele forløbet, og efterfølgende har Bjarne ikke længere mareridt om hændelsen.

- Det hjalp rigtig meget at snakke med cyklisten, som var meget taknemmelig for den hjælp, han fik fra alle sider. Og hvor er det dejligt at se, at han igen kan cykle, slutter Bjarne Sørensen.