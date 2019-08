Den to timer lange lukning af butikkerne under en cityevening med start 17.30 var årsagen til, at Sjællandske kontaktede detailchef Jørn-Ole Didriksen, der både havde en forklaring på lukningen samt en hel anden og mere dramatisk historie. Foto: Helge Wedel

Bitter strid om city-evening

Slagelse - 23. august 2019 Af Helge Wedel

I 15 år har Jørn-Ole Didriksen været med til at planlægge city-evening, men den i aften har han helt trukket sig fra i vrede over at måtte bryde et løfte til restaurant Madam Bagger. Han kritiserer også køb af dyr musik og salg af mad i konkurrence med Korsørs forretningsdrivende.

- Er der noget, jeg ikke kan holde ud, så er det ikke ikke at kunne holde, hvad jeg har lovet. Derfor trak jeg mig fuldstændig fra planlægningen af fredagens maritime city-evening (i aften, red.), siger Jørn-Ole Didriksen til Sjællandske.

Hans jobtitel er detailchef. Arbejdsgiveren er Korsør Erhvervsforening.

- Jeg gør mig også nogle overvejelser om jobbet som detailchef, men vil ikke sige mere lige nu, siger Jørn-Ole Didriksen. Han har de seneste 15 år været en af de udøvende aktive kræfter, når det gjaldt arrangementer i Korsør City. Han ved ikke, om han senere igen vil være med til at arrangere cityeveninger.

Konkret handler striden om en musikscene, som Jørn- Ole Didriksen havde lovet at få opstillet foran Madam Bagger, hvortil restauranten så ville hyre et orkester til at spille. Men Heidi Grønlund fra Grønlund, Sarah Olesen fra Nygades Fodterapi og Heidi Bjerre fra Vestsjællandske Distriktsblade havde i planlægningen af cityeveningen allerede disponeret over scenen, som i stedet skulle stå på hjørnet af Algade og Nygade. Hertil havde de ifølge Jørn-Ole Didriksen for 29.000 kroner hyret »Ole Gas Band« til at spille i to timer fra scenen.

Ifølge en ugeavis har de tre kvinder ønsket at ruske op i den måde, hvorpå cityevening er foregået på i bestræbelserne på at tiltrække gæster fra andre byer. En af nyskabelserne er et street food-område, hvorfra der sælges mad og drikke. Ifølge Jørn-Ole Didriksen sker madsalget for en dels vedkommende i konkurrence med byens øvrige udbydere af mad og drikke, hvilket han finder kritisabelt, da flere af dem heller ikke er medlwemmer af city- og erhvervsforeningen.

Selv om der i annoncer indbydes til Maritim City Evening fra klokken 17.30 til 22.00 med afsluttende fyrværkeri, så fremgår det af samme annonce, at butikkerne holder lukket mellem 17 og 19, men det er helt efter planen for at gøre klar til aftenens tilbud og pynte butikkerne. Lukkeperioden var i øvrigt også årsagen til, at Sjællandske kontaktede Jørn-Ole Didriksen for en forklaring på den to timer lange lukning af butikkerne under en cityevening med start 17.30.