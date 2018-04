Strid om PCB-ramt lokale bevirker uvenskab mellem lejer og Nordea Ejendomme. Foto: Per Vagnsø

Bitter strid efter måling i PCB-befængt lejemål

Slagelse - 16. april 2018 kl. 06:05 Af Carsten Lysdal

PCB-værdier langt over grænsen har skabt kiv mellem en lejer i lægecentret i Smedegade 6-8 i Slagelse og udlejeren.

Ejendommen, som har omtrent 50 år på bagen, huser flere lægeklinikker, men også en række øvrige lejemål, hvor den pågældende lejer, der ikke ønsker sit navn frem grundet verserende strid med Nordea Ejendomme, har haft lejet et 40 kvadratmeter stort lokale på første sal.

Det lejede han i juli, men blot få dage efter indflytningen stod det klart, at der var noget ravruskende galt med indeklimaet, fortæller han. Han måtte tilmed fraflytte igen og opsagde også lejemålet allerede 11. juli.

- Folk udefra kunne lugte det med det samme, og jeg kunne simpelthen mærke det, hver gang jeg gik ind i lokalet, fortæller lejeren, som allerede i indflytningsrapporten meldte om lugtgener, der nu viser sig at være sundhedsskadelige.

Det skriver Sjællandske. For der var noget om snakken. Det viser i hvert fald en rapport, som lejeren selv har betalt, og en anden fra Jord og Miljø, som Nordea Ejendomme har stået for. I begge slås det fast, at der i lokalet var PCB-værdier - svarende til »farligt affald« - der altså var langt over grænseværdierne. Det i maling og fuger, hvor der er målt værdier på over 200. 50 er grænsen.

Nordea Ejendomme har dog trods PCB-faktummet stået stejlt på den kontraktmæssige opsigelsesvarsel på seks måneder, hvorfor lejeren ikke har kunnet blive fritaget for betaling før efter 31. december 2017. Det har skabt ballade.

- Det er rigtigt, at der er konstateret PCB, og vi har nu renset ud i det ene rum, siger han og forsikrer øvrige lejere om, at det ikke er sundhedsskadeligt at være nogen andre steder i ejendommen.

Han benævner samtidig forløbet for »mystisk«.

Det gør han overfor Sjællandske, men også i mails til vedkommende, som lejede lokalet - for et par dage efter at flytte ud igen.

PCB-forureningen stammer nemlig - hvilket også fremgår af rapporterne - fra en kondensator i en lampe, som er gået i stykker. En lampe med lysstofrør, som der angiveligt er flere af i ejendommen.

- Men i netop det her lokale er kondensatoren forsvundet. Som det eneste lokale i hele ejendommen, fortæller Torkild Bang Jensen, som i en mail til lejeren skriver »meget mystisk« og desuden spørger, hvordan det kan være, at kondensatoren er forsvundet.

Overfor Sjællandske vil afdelingschefen ikke insinuere hverken det eller andet, men forholder sig nøgternt til stridspunktet.

Lejeren er dog ikke i tvivl om, at Nordea Ejendomme mener, at han selv har fået PCB-forureningen til at ske, og at det i givet fald har gjort den »mindelige løsning« sværere at nå.

- Selvfølgelig har jeg ikke taget et lysstofrør ned og smadret det. Det er da helt hul i hovedet at tro, siger lejeren, der endnu ikke er nået til enighed med Nordea Ejendomme.