Se billedserie Det fine gamle missionshus i Bisserup er nu ejet af Foreningen Bis´koppen. Akvarel af Birgitte Breuning.

Bis'koppen har købt missionshuset i Bisserup

Slagelse - 29. maj 2019 kl. 07:08 Af Solveig Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bisserup: Lørdag den 1. juni 2019 er dagen, hvor det gamle missionshus i Bisserup på papiret skifter ejer fra Indre Mission i Fredericia til Foreningen Bis´koppen.

Det er en glædens dag i foreningen, som længe har ønsket at blive den lovmæssige ejer af det gamle missionshus, som foreningen siden sin stiftelse i ultimo september 2018 netop har arbejdet på at gøre til sit med henblik på at gøre huset til en smeltedigel af liv og aktiviteter for Bisserups borgere og andre, der har lyst til at deltage.

For at gøre drømmen til virkelighed har Foreningen Bis´koppen arbejdet på flere fronter for at rejse købssummen på de 335.000 kroner. Blandt andet er pengene kommet ind på foreningens konto ved hjælp af medlemskontingenter fra de til dato 180 medlemmer af foreningen, men også caféen med salg af kaffe og kage har bidraget positivt, husets bib- liotek med billigt udlån af bøger har også gjort en forskel, og det samme har flere sponsorater - blandt andet fra Lokale og Anlægsfonden, som har bidraget med en tredjedel af husets pris.

Men som altid fører opfyldelsen af en drøm flere drømme med sig, og i Foreningen Bis´koppen handler de drømme nu mest af alt om at skaffe penge til renovering af huset på forskellig vis, da både et nyt gulv, ny belysning og et nyt køkken står på ønskelisten, og samtidig kræver Slagelse Kommune, at flere ting som for eksempel dræn, kloakforhold, vand, tætning af tag, vinduer og døre får en tiltrængt opdatering til det bedre.

Et krav der dog samtidig bliver tilgodeset med godt en halv million kroner fra Slagelse Kommunes Byfornyelsesfond.

Men lige nu og her handler det om fejre, at Foreningen Bis´koppen er blevet herre i eget hus, og det sker ved en festlig housewarming lørdag den 8. juni mellem klokken 10-13, hvor alle er velkomne til at kigge ind til lidt vådt og tørt på adressen Holsteinborgvej 224 i Bisserup.