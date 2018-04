Birkevænget: Munck venter på SK Forsyning

- Jeg kan godt forstå, at beboerne på Birkevænget undrer sig over, at der ikke sker noget lige nu. Grunden er, at vi - Munck - ikke selv må fjerne de fjernvarmerør, som ligger oven på kloakken. Og så skal beboerne jo også adviseres om, at der bliver lukket af for forsyningen i god tid.