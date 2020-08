Ledige sæder i biografen er der nok af. Morten Stefansen tror nu nok, at Panorama skal klare sig. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Biografsæderne er tomme

Slagelse - 08. august 2020 kl. 11:33 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er sløjt. Jeg har ikke tidligere oplevet noget lignende, så det er op ad bakke, siger Morten Stefansen, direktør i biografen Panorama i Slagelse.

Han fortæller, at biografen normalt kun oplever, at der er under 100 mennesker inde for at se film en mandag eller tirsdag lige efter vinter- eller efterårsferien. I øjeblikket kan der være under 100 på en hel uge. Under normale forhold - i vinterhalvåret - kan biografen både opleve at sælge 4.000 billetter på en uge og 2.500 på en dag.

Direktøren slår fast, at corona, det varme vejr og manglen på nye, store premierefilm er en rigtig skidt kombination.

- Så den vare, vi sælger, er heller ikke af samme kvalitet som normalt. Vi får ingen premierefilm, og kommer der så store film, rammer corona-restriktionerne os. Så kan vi måske kun sælge en tredjedel af de billetter, vi ellers kunne sælge, siger han.

Hvert andet biografsæde skal fortsat stå tomt, med mindre det er nogle, der kender hinanden, der er sammen i biografen.

Morten Stefansen kan ikke lade være med at nævne urimeligheden i, at biograferne ikke som for eksempel museer har fået hjælp til at sætte priserne ned, eller som færgerne at gøre det gratis for cyklister og gående at sejle.

- Vi bliver fravalgt af børnefamilierne, fastslår han, selv om det er ganske normalt, at der er væsentligt færre mennesker i biografen om sommeren end i vinterhalvåret.

Situationen får dog ikke biograf-direktøren til helt at opgive ævred.

- Jeg tror, der er et marked for biograferne. Jeg tror, at folk har stor lyst til at komme, når de store film kommer igen. For Panorama tror jeg nok, at vi skal klare den, men der er brug for opbakning fra både gæster og regering, og jeg er mere bekymret på nogle kollegers vegne, siger Morten Stefansen.