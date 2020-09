Biografer frygter fremtiden

- Filmudlejerne vil ikke have nye film ud, før de kan se, at biografen bliver fyldt. Det er ikke mange, nye film, der kommer, så på den måde står det stille, og så er jeg sikker på, at der er nogle, der bliver væk på grund af coronafrygten, siger biograf-formanden.

- Vi kan holde til det året ud, for vi har lidt penge på kistebunden. Vi kommer ikke ud for, at vi ikke kan betale husleje. Der er ikke et akut problem, så vi sidder ikke og tæller femører, men hvis det her fortsætter - hvad så, spørger Ole Rygaard, der også kan frygte, at en meget lang periode med få biografgæster så at sige kan vænne dem til at se film via diverse streamingtjenester.