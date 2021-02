Biograf giver »sød gave« til hjemløse: - Det er et ønske om at gøre noget godt i den periode, vi står i lige nu

Foreløbig kan biografchef Kristoffer Gade ikke invitere gæster ind i Panorama Slagelse før efter den 28. februar. Men meget af biografens slik kan slet ikke holde sig så længe - i dag er det derfor foræret væk til hjemløse. Foto: Fleur Sativa

Efter den seneste forlængelse af corona-restriktioner stod det klart for Panorama Slagelse, at slik ville nå at blive for gammelt inden genåbning. Nu har biografen derfor doneret det til byens varmestue – noget, der bringer glæde i en svær tid, siger daglig leder.

Slagelse - 08. februar 2021

Nogle ting holder bare ikke for evigt. Og det gælder også slik, måtte Panorama Slagelse sande, efter de nuværende corona-restriktioner i sidste uge blev forlænget frem til og med den 28. februar.

Et hurtigt kig på varelageret afslørede nemlig, at holdbarhedsdatoen på 100 chokoladebarer og 15 kasser indeholdende op til i alt 40 kilo bland-selv-slik ville nå at udløbe, før restriktionerne om nedlukning ville.

Derfor har biografen nu doneret det hele til Kirkens Korshærs varmestue, der i dagtimerne fungerer som møde- og opholdssted for socialt udsatte. Herunder hjemløse og ofte fysisk eller psykisk syge.

Beslutningen om at donere slikket, før det udløber, blev således taget i stedet for at sælge det - ganske enkelt for at gøre en forskel, siger biografchef Kristoffer Gade.

Lå til højrebenet - Det er et ønske om at gøre noget godt i den periode, som vi står i lige nu. Og så har vi tidligere haft lignende aftaler med varmestuen. Så set i lyset af det lå det lige til højrebenet, forklarer biografchefen.

"(...) det blev beslutningen, at vi hellere ville gøre noget godt end at tjene penge"

- Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse - Kristoffer Gade, biografchef, Panorama Slagelse Ifølge Kristoffer Gade har Panorama Slagelse således før doneret blandt andet kage og sandwiches til Kirkens Korshærs varmestue på Søndre Stationsvej, hvis der har været rester fra møder eller arrangementer.

- Og vi ved, at varmestuen også har haft en hård periode med arrangementer og aktiviteter, de ikke kunne afholdes. Så det blev beslutningen, at vi hellere ville gøre noget godt end at tjene penge, uddyber Kristoffer Gade, som håber, at donationen nu forsøder tilværelsen for varmstuens brugere.

Noget, der er særligt brug for, fortæller den daglige leder, Hanne Pedersen. I øjeblikket har varmestuen i Slagelse nemlig ekstra travlt. Og brugerne har det samtidig særlig svært. Artiklen forsætter efter billedet...

Ifølge Hanne Pedersen, der er daglig leder af Kirkens Korshærs varmestue i Slagelse, er der i øjeblikket særlig travlt. Og flere brugere har det særlig svært. Derfor kom slikken som en glædelig overraskelse. Foto: Fleur Sativa

60 brugere om dagen - Vi må jo kun lukke 20 ind ad gangen, men det betyder ikke, at der kun kommer 20. Af daglige brugere har vi ligget pænt over 60 den seneste tid, forklarer Hanne Pedersen og peger på, at brugerne derfor må benytte varmestuen »på skift«:

- Det betyder så meget for folk at komme her - selv bare for en kort stund - at de er gode til at give plads og ikke være her en hel dag, så andre også kan få den glæde, fortæller hun.

- De kan ikke søge adspredelse i centret eller ved at kigge butiksvinduer. Og mange har et meget spinkelt netværk, som måske er svundet ind til ingenting nu på grund af coronavirus, uddyber Hanne Pedersen, der derfor ikke var mange sekunder om at takke ja til donationen fra biografen.

- Alt, der kan være med til at give lidt adspredelse og bryde det, som er trist og mørkt og i stedet kan kalde et smil frem, det gør en forskel. Om det så er en pose slik i hånden, slår hun fast.

Slik delt ud i poser I varmestuen skal der nemlig så vidt muligt holdes to meters afstand. Derfor kan personalet ikke tilbyde brugerne de samme aktiviteter eller det samme nærvær som før coronavirus.

"Det er jo en lille overraskelse, der rammer lige ind i det lille barn, som vi alle bærer rundt på"

- Hanne Pedersen, daglig leder, Kirkens Korshærs Varmestue, Slagelse - Hanne Pedersen, daglig leder, Kirkens Korshærs Varmestue, Slagelse - Så vi forsøger alt muligt. Og når der så kommer noget udefra som det her slik, så bliver man bare glad. Det er jo en lille overraskelse, der rammer lige ind i det lille barn, som vi alle bærer rundt på, forklarer en taknemmelig Hanne Pedersen.

De 100 chokoladebarer og de mange kilo bland-selv-slik er således i løbet af ugen blevet pakket i poser og delt ud til varmestuens brugere. Og det har ifølge den daglige leder bragt store smil.

- Der bliver talt meget om, at det er synd, at man skal sidde meget derhjemme og ikke se nogen. Og det er faktisk et meget fint billede på, hvordan de her mennesker har det. Bare hele tiden og altid, uddyber den daglige leder af varmestuen.

- Men uanset, om man er ung eller gammel, så synes man jo, at slik er dejligt. Så det har bestemt bragt glæde, fastslår Hanne Pedersen.

Kirkens Korshærs Varmestue i Slagelse ligger her på Sdr. Stationsvej og har særligt travlt under coronakrisen. Dog må der kun være 20 brugere i varmestuen ad gangen. Arkivfoto.