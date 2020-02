Direktør Mads Frederiksen fra HCS (til venstre) og formand for Hashøj Kraftvarmeforsyning Ole Worm giver hinanden hånden efter underskriften af aftalen på Slagelse Rådhus, hvor udvalgsformand Jørgen Grüner (SF), centerchef Flemming Kortsen og parternes advokater også havde travlt på sidelinjen. Foto: Arne Svendsen

Send til din ven. X Artiklen: Biogasværk er reddet - lavere varmepris mulig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biogasværk er reddet - lavere varmepris mulig

Slagelse - 08. februar 2020 kl. 07:34 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en aftale til glæde for alle. Både landmænd, forbrugere og for de ansatte på biogasværket.

Læs også: Nok et forsøg på at redde biogasværk

Det siger en tilfreds Jørgen Grüner, (SF), formand for kommunens udvalg for miljø, plan og landdistrikter, efter at det sent fredag eftermiddag endelig lykkedes at lande en aftale i varmestriden i Dalmose.

Her har Hashøj Biogas siden nytår måtte brænde den producerede biogas af, mens den hidtidige samarbejdspartner, Hashøj Kraftvarmeforsyning, har måttet bruge naturgas og træpiller, fordi man havde lukket af for biogassen grundet manglende aftale.

Et møde umiddelbart efter nytår bragte ingen afklaring, men efter et tre timer langt forhandlingsforløb på Slagelse Rådhus fredag lykkedes det at komme frem til en aftale.

Hvad den nærmere går ud på kunne Sjællandskes udsendte ikke få lov til at se på tryk. Men den betyder under alle omstændigheder, at biogassen nu snart igen kan komme til at strømme i rørene mellem de to værker.

Formand for Hashøj Kraftvarmeforsyning, Ole Worm, ville dog efter underskrivelsen ikke umiddelbart sige, at det vil betyde aflysning af de store prisstigninger, som er varslet til forbrugerne her fra februar. Stigninger som for flere når op på op mod 10.000 kroner på årsbasis.

- Vi må se, hvordan det går, når vi får gang i driften med biogas igen, lød det fra Ole Worm.

Direktør Mads Frederiksen fra HCS var tilfreds med indgåelsen af aftalen, som vil betyde, at HCS kan gå videre med at opgradere værket, så det kan producere naturgas til naturgasnettet.

Hvis ellers man kan få den nødvendige tilladelse fra kommunen, der i øjeblikket har gang i sagsbehandlingen med blandt andet ny lokalplan.

Jørgen Grüner oplyser, at et afgørende element i sagen har været, at Hashøj Kraftvarmeforsyning kunne risikere, at HCS ville påklage den tilladelse til opførelse af kraftvarmeforsyningens nye værk, som kommunen har vedtaget, til Energiklagenævnet.

Skete det ville Slagelse Kommune nemlig ikke give den nødvendige kommunegaranti til lånet på 32 millioner kroner, før sagen var færdigbehandlet. Hvilket kunne trække ud i et år og fordyre projektet.

Med dagens aftale er den risiko væk og kraftvarmeforsyningen vil kunne bygge sit værk med varmepumpe suppleret med flis. Samtidig med at det sikres, at Hashøj Biogas kan holdes i gang indtil en opgradering er på plads.

Viceborgmester Villum Christensen (LA) siger, at han synes det er rigtig godt, at man får stoppet det samfundsspild det er at brænde biogas af for en million kroner om måneden.

- Og mon ikke kraftvarmeværket får en bedre økonomi, når der modregnes i indtægter ved elsalg produceret på biogas, som man ikke får ved naturgasproduktion. Kraftvarmeforsyningen skal jo lave et nyt budget som ligger til grund for varmeopkrævningerne og så vil det fremgå tydeligt, mener Villum Christensen.

relaterede artikler

Efter varme-møde: Ja til nyt værk og dør på klem til Hashøj Biogas 30. januar 2020 kl. 05:41

Debatten bølger inden varmemøde 28. januar 2020 kl. 07:25

Varmeværk må vente på kommunegaranti 25. januar 2020 kl. 08:50