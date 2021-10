Hashøj Biogas skal efter planerne udvides til det tredobbelte, hvilket blandt andet vil betyde en kraftig stigning i lastbiltrafikken i området. Foto: Arne Svendsen

Biogas-udvidelse sendt i høring med bekymring

Udvidelse til flere hundrede millioner kroner på Hashøj Biogas i Dalmose har fået lokalråd i området på banen. Formand for Slagelse Kommunes miljø-, plan- og landdistriktsudvalg Jørgen Grüner (SF) mener, at ny vej ud til Rute 22 kan blive nødvendig, hvilket lokalrådene også peger på.

26. oktober 2021

Der var skepsis at spore, da Slagelse Byråd på et byrådsmøde mandag havde sagen omkring en stor udvidelse af Hashøj Biogas på Vemmeløsevej i Dalmose på dagsordenen.

Byrådet skulle tage stilling til, om et nyt lokalplanforslag, der skal sikre en stor udvidelse af anlægget, skal sendes ud i høring. Forslaget er allerede blevet mødt af protester fra en lang række lokalråd i området, der ikke mindst frygter følgerne af den øgede lastbiltrafik til stedet.

Som tidligere fortalt i Sjællandske er det virksomheden Hashøj Biogas ApS, ejet af HCS A/S Transport og Spedition, som vil modernisere og udbygge biogasanlægget samt etablere et opgraderingsanlæg, der gør det muligt at levere naturgas til det danske gasdistributionsnet.

For at fremtidssikre biogasanlægget ønskes derudover mulighed for at etablere et forbehandlingsanlæg af madaffald eller biomasse (for eksempel halm) til indfødning i biogasanlægget.

Der er ifølge formand for miljø, plan, og landdistriksudvalget, Jørgen Grüner (SF), tale om en investering på flere hundrede millioner kroner.

Skepsis i S-gruppe Anlægget vil blive udvidet til det tredobbelte, og ifølge S-gruppeformand Sofie Janning vil det betyde, at trafikken med lastbiler vil stige med 11000 årligt.

- Vi deler den bekymring, som lokalrådene har, sagde Sofie Janning, der også pegede på andre problemer end trafikken.

Hun nævnte således, at der kan komme til at lugte af svovl og rådne æg i området. Ligesom hun kom ind på, at der netop har været to alvorlige uheld på et lignende anlæg i Vesthimmerland.

Trods denne bekymring mente S-gruppen dog, at forslaget skulle sendes ud i høring. Men det blev understreget, at det bestemt ikke var en formalitetshøring.

Grüner: Lad os være konstruktive Udvalgsformand Jørgen Grüner påpegede dog, at anlægget jo ligger der i forvejen, og at det netop skal moderniseres for at leve op til miljøkravene.

- Det vil være en stor investering, som vil komme til at spare Co2, da man laver naturgas af biogas, istedet for at hente naturgassen op fra undergrunden. Lad os gå konstruktivt til det, sagde Grüner.

Han erkendte dog til fulde, at det kunne blive et problem med trafikken - også selv om kommunens administration ikke har vurderet dette.

- Her må vi se på, om vi ikke kan få lavet en vej ud til Rute 22 (landevejen mellem Næstved og Slagelse), så man kører udenom Gimlinge, sagde Grüner.

Netop en sådan løsning peger lokalrådene også på i en hendelse til politikerne lige op til byrådsmødet.

Jørgen Grüner sagde også, at selv om lastbilerne i dag svinede, ville de sikkert på et tidspunkt komme til at køre på biobrændsel.

Placering på Stigsnæs? Den radikale Troels Brandt var også bekymret og stillede spørgsmålstegn ved, om placeringen var rigtig til et sådant anlæg.

Steen Olsen, udenfor partierne,sagde, at Miljøstyrelsen har påpeget, at der er tale om et skovrejsningsområde.

- Et sådant anlæg burde i virkeligheden placeres på Stigsnæs, sagde Steen Olsen, der også tog forbehold overfor blandt andet farver og bygningshøjde.

- Lad os stoppe det nu frem for at skulle igennem en lang og smertelig proces, lød det fra Enhedslistens Thomas Clausen, der stemte imod.

Knud Vincents (V) sagde, at der var tale om et klassisk sag med at alle ønsker grøn energi, men ingen vil have de nødvendige anlæg tæt på.

Han afviste dog argumentet fra Sofie Janning omkring faren for uheld på stedet.

- Man holder jo heller ikke op med at køre bil, fordi der sker uheld, sagde Vincents, der dog understregede, at han tog henvendelserne fra borgerne alvorligt.

- Der er ikke tale om nogen blåstempling på forhånd, men vi ønsker at sende sagen i høring, sagde han.

Palle Kristiansen fra Dansk Folkeparti gik også ind for at sende forslaget i høring, men han tændte dog flere advarselslamper i forhold til anlægget.

- Der ledes jo svovlbrinte ud, og det kan være ganske farligt. Et andet problem kan blive, om der er vand nok i området i tilfælde af en brand, sagde Palle Kristiansen.