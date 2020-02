Driftsleder Bent Poulsen (til højre) siger, at værkets udgifter til biogas i år nogenlunde svarer til prisen på naturgas. Fordi der er ekstra omkostninger og lav strømpris. På billedet ses han sammen med bestyrelsesformand Ole Worm før byggeriet af den store tank rigtig var nået op i højden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Biogas sænker ikke varmepris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Biogas sænker ikke varmepris

Slagelse - 27. februar 2020 kl. 16:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der nu er lukket op for tilførsel af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning, vil det ikke umiddelbart betyde, at varmeprisen vil falde i år for de cirka 480 forbrugere i Flakkebjerg og Dalmose.

Det oplyser driftsleder på kraftvarmeforsyningen Bent Poulsen. Han bekræfter dermed den foreløbige udmelding, som formand Ole Worm kom med umiddelbart efter indgåelsen af den nye gasaftale med HCS, der ejer Hashøj Biogas.

Her ville formanden ikke love lavere priser, ihvertfald ikke før man havde set, hvordan det gik, når man kom til at bruge biogassen til produktion af strøm og varme på kraftvarmeforsyningen.

Bent Poulsen fortæller, at indgåelsen af gasaftalen betyder, at man igen skal til at køre med en motor, som man ellers var stoppet med at bruge.

- Det vil koste 800.000 kroner i ekstra udgifter til service. Penge som vi ellers havde hensat til byggeri af det nye værk, siger Bent Poulsen.

Hertil kommer så, at værket ikke vil få nær så store indtægter på produktion af strøm, som man har haft i de senere år.

- Sidste år fik vi i gennemsnit 360 kroner pr. megawattime. I øjeblikket ligger prisen og svinger mellem 70 og 80 kroner. I sidste weekend fik vi endda at vide, at hvis vi producerede strøm her, så skulle vi betale for at komme af med det, siger Bent Poulsen.

Han fortæller, at den faldende strømpris skyldes, at der er overproduktion af strøm. Årsagen er, at de norske vandkraftværker kører på fuld kraft grundet den megen nedbør, samtidig med at der er fuld gang i atomkraftværker, som tidligere har været lukkede i perioder, ligesom der er stor produktion fra vindmøller.

Set udefra ville det give god mening, hvis forbrugerne kunne få del i den overskudsvarme, som vil opstå, når HCS skal etablere en varmekilde til sit opgraderingsanlæg til naturgas.

Ifølge formand Ole Worm vil det dog ikke kunne betale sig, fordi der vil være for store afgifter på overskudsvarme.

- Desuden har vi ikke hørt noget til, hvilke priser HCS skal have for det, og hvor meget der kan leveres, siger Bent Poulsen.

Vedrørende i år fortæller driftslederen, at det milde vejr godt kan betyde, at forbrugerne vil kunne få penge tilbage, når varmeåret er omme.

- Men vi kan også risikere, at vi får en kold og blæsende sommer, hvor der vil være brug for større produktion end sædvanligt, så derfor holder vi prisen oppe, siger Bent Poulsen.

Han oplyser, at værket er ved at være klar med et budget for året.

Og så venter man på at få en skriftlig bekræftelse på kommunegarantien til opførelse af det nye værk til 36 millioner kroner, som man dog ikke sætter i gang før deltagerne i den ekstraordinære generalforsamling 12. marts har sagt ja.

relaterede artikler

Biogasværk er reddet - lavere varmepris mulig 08. februar 2020 kl. 07:34