6. november 2019, før nogen kendte corona som andet end øl, skrev disse elever biografhistorie som de første i Korsør Biograf Teaters nye sæder efter istandsættelsen. Torsdag sluttede corona-nedlukningen af biografen, der har oplevet et godt billetsalg som støtte til verdens ældste biograf, drevet af frivillige. Foto: Helge Wedel

Bioåbning med succes

-Vi er bare så klar og glæder os. Og heldigvis er der solgt rigtig godt med billetter.

Slagelse - 07. maj 2021 kl. 09:59 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen

Det fortæller frivillig og medlem i bestyrelsen for Korsør Biograf Teater Margit Enderlein, der selv på første åbningsaften torsdag som en af to frivillige tog imod gæsterne, der efter fremvisning af coronapas fik adgang til det forjættede biografmørke med film efter mange måneders »adgang forbudt«.

- Vi er ikke flere frivillige, end vi kan afsætte to per aften. Vi håber på lempelse med kontrol af coronapas ligesom i idrætsforeningerne, fordi vi sådan set også er en forening, siger Margit Enderlein. Indtil en mulig lempelse vil den frivillige tekniker stå ved indgangsdøren for at se coronapas, hvorefter der bliver adgang til billet- og måske slik/popcornkøb.

Ind med det samme - Vi beder gæsterne om at gå ind på deres pladser med det samme, så der ikke er for mange stimlet sammen, siger Margit Enderlein.

Biografens to sale kan fyldes cirka halvt med 50 gæster i den store og 30 i den mindste, så afstandskrav kan holdes. Familier, kærestepar etc. må gerne sidde sammen, men der skal være et ledigt sæde til andre.

Oscar-vinder Blandt andet den Oscar-vindende Druk kan ses igen, selv om den ellers blev vist før nedlukningen.

- Vi synes, at det er passende at vise Druk igen, nu da den har vundet en Oscar for bedste udenlandske film, siger Margit Enderlein.

Corona-pas Med corona pas menes en af følgende:

En negativ Covid-19 test forudsagde indenfor 72 timer (PCR-test eller lyntest)

Et bevis for tidligere Covid-19 smitte: Et positivt resultat af en Covid-19-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor test blev forudsagt

Et bevis for færdigt vaccinationerforløb mod Covid-19.

