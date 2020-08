Binzer rockede Slagelse

- Så I er vidner til verdenspremierer, lød det fra Binzer, der jo mest er kendt for at stå i den vokale forgrund hos DAD.

Forud for koncerten var der meldt om ledige billetter, men billet-ansvarlig Iben Brinkland kunne fortælle, at efter at blandt andre Sjællandske havde gjort opmærksom på, at der var 100 ledige billetter, var disse blevet solgt, blandt andet til firmaer.