Politiet traf en 19-årig bilist på parkeringpladsen ved Bilka. Han fik en vejledning om, at det er ulovligt at køre ræs. Arkivfoto

Bilræs og narkokørsel

Politiet modtog klokken 02.43 natten til lørdag anmeldelse om, at der blev kørt bilræs på parkeringspladsen ved Bilka på Idagårdsvej i Slagelse.

- Vores patrulje fik kontakt til en 19-årig fra Slagelse. Det er jo ikke ulovligt at køre på en parkeringsplads, men han modtog en vejledning om, at der ikke måtte køres ræs, siger Ole Hald til Sjællandske. Han er vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Kort forinden klokken 02.24 havde en patrulje rutinemæssigt standset en bilist på Korsørvej i Slagelse.

Det viste sig at være en 19-årig mand fra Korsør, der ifølge vagtchefen havde taget lidt for meget til næsen til at kunne føre bil på forsvarlig vis.

Den 19-årige er derfor nu sigtet for narkokørsel.