Billigere varme på vej til Korsør fra solen

Årsagen er etablering af et 12.250 m2 stort solvarmeanlæg i Korsør Erhvervspark ikke langt fra, hvor SK Forsyning om få øjeblikke tager første spadestik til byggeriet af et nyt halmfyret fjernvarmeværk.

Konsulentvirksomheden COWI har for SK Forsyning foretaget beregningerne, der viser, at det samfundsøkonomisk er syv millioner kr. billigere at etablere solvarme frem for at ikke gøre det.