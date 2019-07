Billigere færger kan give flere øboere

Se billedserie En færgetur med en almindelig personbil til Omø koster normalt 257 kroner. 10. maj til 28. juni og 12. august til 20. oktober er prisen nede på 139 kroner. For sejlturene til Agersø falder prisen i de samme perioder fra normalt 143 til 78 kroner. Nu bliver priserne måske sat nede hele året. Foto: Dijana Lubarda Foto: Dijana Lubarda Plan og udvikling

Slagelse - 18. juli 2019 kl. 08:44 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Både Omø og Agersø melder om flere turister, efter at færgetaksterne er blevet sat ned i ydersæsonen, og nu, hvor Christiansborg-politikerne taler om at brede de billigere færgeture ud til hele året, skaber det optimisme på småøerne. Ikke kun i forhold til at få flere turister til at sejle til øerne uden for sommer-højsæsonen men også, når det gælder bestræbelserne på at få flere til at slå sig ned på øerne permanent.

Dorthe Winther, der både er formand for Omø Beboer- og Grundejerforening og for Sammenslutningen af Danske Småøer, ser fremgangen i ø-turismen som første skridt.

- Man skal jo kende en ø, før man overhovedet overvejer at flytte ud på en ø. Så bliver frøet sået, og det betyder også noget, at man kan få besøg af familie og venner, uden at det koster en bondegård, siger Dorthe Winther.

Samtidig ser hun en mulighed for, at flere, der vælger at bosætte sig helårs på øerne, får mod på at åbne forretning eller restaurant, når de kan se, at potentialet for kunder er der i kraft af lavere færgetakster.

Formand for Agersø Beboerforening, Bente Topsøe-Jensen, er meget enig i, at fordelen ved billigere færgeture, hvad angår helårsbeboelse, ligger i det med at »lokke« familie og andre over til en søndagsfrokost, uden at det bliver for dyrt for dem. For dem, der allerede har folkeregisteradresse på en ø, er færgeturene i forvejen billigere end for andre.

- Jeg tror helt klart, det vil være en fordel for bosætningen. Det vil have betydning for det sociale liv, og det kan være et incitament til bosætning, siger Bente Topsøe-Jensen.

Per 1. januar havde Agersø 189 helårsbeboere. 16 personer flyttede til øen i 2018.

- Det er både børnefamilier og folk, der har valgt at tage pensionisttilværelsen på Agersø, siger beboerformanden og nævner, at der nu er 15-16 børn på Agersø.