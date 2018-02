Se billedserie To baner mere, så er billedtæppet i Liselunds kirke og konferencesal komplet igen, konstaterer forstander Mogens Hemmingsen. Foto: Per Vagnsø

Billedtæppe dukker op i småbidder

Slagelse - 01. februar 2018

Nu lysner det efterhånden for genskabelsen af tekstilkunstneren Bodil Bødtker-Næss' store billedtæppe, som kursus- og mødestedet Liselund i Slagelse med Statens Kunstfonds velsignelse overtog efter Skælskør Folkehøjskole. Efter at have hængt frit tilgængeligt i flere år på den konkurs-lukkede folkehøjskole manglede seks af de i alt 16 baner, som værket er inddelt i. Efter genindvielsen af værket på Liselund i 2016 dukkede to baner op, og siden er to mere kommet til, så nu håber Liselunds forstander, Mogens Hemmingsen, at de sidste to også bliver bragt til veje.

- Jeg håber, at de sidste to baner ligger i en kælder et eller andet sted. Vi har simpelthen gået og ventet på, at de skulle komme af sig selv. Det har været min naive forestilling, men nu har vi ventet et halvt års tid, siger Mogens Hemmingsen.

Det dér med at dele af et kunstværk i tekstil kan »komme af sig selv«, er ikke grebet ud af luften. Det er nemlig lige nøjagtigt, hvad der er sket to gange.

I forbindelse med ophængningen af tæppet på Liselund efterlyste Sjællandske de manglende dele, og pludselig en morgen stod der en sæk med to af banerne uden for Liselunds dør uden nogen besked af nogen art, men glad var Mogens Hemmingsen, og sidste år fik han endnu en glædelig overraskelse: En tidligere lærer på Skælskør Folkehøjskole dukkede op med to baner yderligere. Hun forklarede, at hun havde fået øje på dem i en kælder, hvor hun var på besøg.