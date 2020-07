Billedserie: »Rynker« sejrede over hidsige vejrguder og vendte hjem til hyldest

Se billedserie Team Rynkeby Vestsjælland rykkede lørdag eftermiddag ind på Nytorv efter en tur, rytterne sent vil glemme. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Slagelse - 11. juli 2020 kl. 16:07 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis nogen går og tror, at en tur rundt i Danmark på jernhest er for tøsedrenge, så bør de tro om igen i en fart.

Team Rynkeby Vestsjællands 36 ryttere plus servicehold vendte lørdag hjem til et spækket Nytorv i Slagelse, hvor ægtefæller, børn, børnebørn, venner og eksryttere stod klar med klapsalver, kram, kys og flag.

- Mange troede måske, at det var »a walk in the park«. Det kunne vi da sagtens klare. Sandheden er, at vi er blevet budt mere, end vi nogensinde før har prøvet. Vi har kørt i 16 sekundmeter, i silende regn og hagl. Det eneste, vi ikke har haft, er tordenvejr, lød det fra holdkaptajn Niels Urban, der særligt i lyset af stride vinde og himmelhvælvingens til tider åbne sluser er stolt på både sine egne og de mange rytteres vegne.

- Hver en rytter har ydet over, hvad man kan forvente, sagde han fra en lastvogn på Nytorv kort efter ankomsten, hvor samtlige seje ryttere entrerede torvet indhyllet i dannebrog.

Han lagde her ikke skjul på, at denne tur har været speciel. Både grundet vejrliget undervejs, men i høj grad også når der skeles til tiden op til.

Den blev mere eller mindre spoleret af coronaens indtog, men med målgruppen in mente - børn med kritiske sygdomme, som der samles ind til - kunne rytterne heller ikke bare aflyse.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at da vi fik at vide i marts, at turen til Paris ikke blev til noget, ja, så var gode råd dyre. Hvad skulle vi så finde på? Vi har nogle børn, der ikke kan gøre for, at der er coronavirus, men som fortsat skal betale for dyr forskning og behandlinger, så derfor valgte vi at køre Danmark rundt, sagde Niels Urban.

Trods de temperamentsfulde vejrguder dvælede han også ved den enorme opbakning og støtte, rytterne nød rundt i landet.

Op ad en strækning på Jyllands vestkyst - vel at mærke i strid sidevind - holdt biler sågar ind til siden, mens der blev hujet og heppet.

- Det varmer et rynke-hjerte. Og det vidner jo om, at Team Rynkeby er et kæmpebrand, og at folk godt ved, hvad vi står for, og hvad vi samler ind til, roste holdkaptajnen.

