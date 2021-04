Billedserie: Kronprinsesse Mary fik de store smil frem

Torsdag formiddag besøgte H.K.H. Kronprinsesse Mary Gerlev Idrætshøjskole. Besøget var sat i stand for at sætte fokus på, at alle har ret til at leve fri for fysisk kontakt, som de ikke giver samtykke til. Et standpunkt der bliver understreget i UNFPAs State of World Population Report 2021.