Billedserie: Familieopgør i bjælkehytte

I forestilingen om det gamle ægtepar i ferie-bjælkehytten ved den amerikanske skovsø - her med Anne Hviid og Ivan Jensen i de to hovedroller, som Katherine Hepburn og Henry Fonda udfyldte på film, og som på dansk grund er spillet med Lisbet Dahl og Ulf Pilgaard - tager Ethel og Normann deres ture. Han med brug af en morbid form for humor og sarkasme og hun konstant plaget af dårlig samvittighed over, at hun ikke greb ind over for hans facon over for datteren Chelsea, da hun var barn og for fars skyld absolut skulle gå til udspring.