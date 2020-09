Se billedserie Broen har været spærret siden 6. juli, og arbejdet sker, da den 235 år gamle bro var ved at give efter for alderdommen og var i fare for at styrte sammen. Nu vil 700 tons beton gøre den mere sikker fremover. Foto: KIM BRANDT

Billedserie: Bro-renovering skrider planmæssigt frem

På trods af flere justeringer undervejs forventes det stadig, at broen over Vårby Å bliver færdig og genåbner som planlagt den 23. oktober.

- Indtil videre har vi brugt omkring 700 tons beton, så vi satser på, at den holder, fortæller driftplanlægger Amanda Linke fra Slagelse Kommune, da avisen onsdag formiddag besøger byggepladsen ved Vårby Å for at se, hvordan arbejdet skrider frem.

Og det lader til at gå planmæssigt - sådan da:

- Broen har holdt i 235 år, så det er virkelig håndværk. Men den er også bygget efter datidens forskrifter, og da vi kom helt i dybden stødte vi på flere ting, som vi ikke havde regnet med fra starten, siger Amanda Linke.

Hun nævner blandt andet nogle ekstremt hårde granit-stykker, som ikke var lagt helt hensigtsmæssigt.

- Da vi forsøgte at save i nogle af dem, så knækkede klingerne, fortæller hun.

Hun nævner flere andre tekniske justeringer, som er foretaget undervejs efter vejledning af rådgiveren, som er ekspert på området.

Det har også været vigtigt at bevare så meget som muligt af den originale bro. Faktisk var det et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen, eftersom broen er fredet.

- Så kunsten er at bevare så meget som muligt af den originale bro, mens samtidig sørge for, at den kan holde i mange år endnu, siger hun.

Om den så holder de næste 235 år, må tiden vise.

Nye fuger Vi går ned ad en lille sti, som fører ind under broen. Der er lavet en midlertidig trappe med gelænder, så arbejderne kan komme sikkert til og fra stedet.

- Som du kan se, er der lavet en hel »balsal« under broen. Vi har udbedret de gamle fuger, hvoraf mange var helt smuldret væk, fortæller hun.

Under den store træplade løber åen, som dog ikke er særlig dyb her. Vel omkring en halv meter. Der har dog været oversvømmelse en enkelt gang, da der i en periode kom meget regn.

For enden af broen kan man stadig se de gamle sten med indskriften »1785«, som bevidner broens høje alder.

Arbejdet under broen er sådan set afsluttet, og nu venter den sidste fase ovenpå. Der er støbt to kraftige vægge og et loft over den gamle bro, så det hænger sammen, og så er der fyldt op med jord på siderne.

Og så er der støbt en såkaldt kantbjælke, som skal bruges i forbindelse med den nye cykelsti.

- Endelig skal der fyldes omkring en meter jord på, så broen kommer i niveau med den gamle asfalt. Og så skal der naturligvis ny asfalt på, siger hun.

Dog skal man huske på, at når der støbes beton med mere, skal det have lov til at hærde i en vis tid, før man kan gå videre i processen.

- Det er så her, vi prøver at optimere processen undervejs, så vi undgår for mange spild-dage, siger Amanda Linke.

Fin Balance I skrivende stund er der ifølge driftplanlæggeren fin balance i både udgifter og tid, men der vil altid være små udsving i begge retninger, når et arbejde af denne kaliber skal laves.

Der er ikke fundet danefæ eller andre spændende ting i jorden, som ellers kunne sinke processen. Kun gamle rør, som ikke længere skal bruges.

- Det er også vigtigt at holde tidsplanen - ikke mindst af hensyn til trafikken. Det er jo en hovedfærdselsåre, og vi ved godt, det giver problemer for mange, at vejen er spærret. Men som det ser ud nu, så forventer vi at holde tidsplanen og åbne broen igen for al trafik den 23. oktober, slutter hun.