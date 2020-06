Se billedserie Uddelingen af eksamensbeviser foregik med handske. - Jeg må ikke røre ved beviserne, lød det fra Lotte Büchert.

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Anderledes dimission i en forandret virkelighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Anderledes dimission i en forandret virkelighed

Slagelse - 22. juni 2020 kl. 19:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I er frie nu, så gå ud og gør det, som I har lyst til - og giv jer god tid. Tænk jer om. Find jer selv, og find ud af, hvem I gerne vil være, og hvor I vil gøre en forskel.

Rektor Lotte Büchert, Slagelse Gymnasium, var særdeles rundhåndet med sine roser, da hun mandag holdt tale for knap halvdelen af gymnasiets 431 studenter. Samtidig gav hun et væld af gode råd og huskede såmænd også de unge mennesker på, at de ikke har travlt med noget som helst.

- Jeg ved, at der er et politisk ønske om, at I så hurtigt som muligt kommer i gang med en videregående uddannelse, og sådan en skal I naturligvis gå i gang med, hvis I har lyst - men samtidig bliver jeg nødt til at spørge: Hvad pokker er det, I skal nå? Hvad er det, I skal løbe efter? Mener vi virkelig som samfund, at I må ind i hamsterhjulets trummerum umiddelbart efter studentereksamenen. I, som skal blive på arbejdsmarkedet, til I fylder 74,5 år, lød det retorisk fra rektoren, der mener, at der er tid nok.

Hun lagde ikke skjul på, at der på sigt er en hylde til hver og en. For med den omstillingsparathed og de evner, de besidder i forhold til at gå i den retning, der måtte kræves for en stund, in mente, er rektoren slet ikke bekymret.

- De seneste fire måneder har I på imponerende vis bøjet jer for det uventede, som rullede ind over os fra den ene dag til den anden. Fra åben til virtuel skole og tilbage igen. Fra fællesskab og socialisering til karantæne i ensomhed. I har rettet ind. Uden brok og kritik, roste hun.

Nyt og anderledes Selv om ordet »corona« ikke blev nævnt i nogen af de seks taler, Lotte Büchert nåede at holde mandag, var der ingen tvivl om, at den virkelighed, der skyllede ind over os alle fra marts og frem, har ændret alverden.

Således også i måden, der siges farvel på, når talen falder på et gymnasium med ellers stærke, hævdvundne traditioner for en dimission.

I dag dimitterer syv klasser, og mandag var det seks af klasserne, der på opdelt vis og i forskellige haller fik overrakt eksamensbeviser og vinkede farvel til det treårige gymnasieliv. Det var derfor - for en gangs skyld - ikke i samlingsarenaen Grotten, hvor dimissionen for alle og enhver har fundet sted i årene før 2020.

Også for Lotte Büchert var det et helt andet farvel. Før uddelingen af eksamensbeviser tog hun eksempelvis handsker på, og grundet opdelingen når hun at holde stort set samme tale 13 gange mandag og tirsdag, inden fire HF-klasser på fredag dimitterer.

- Det er noget, jeg skal, lød det fra scenen, hvorefter klassen kunne gå op og én efter én tage imod beviset for, at de er lykkedes med STX-linjen.

Roser i kø Og det må man sige, de er, lød det i rektorens tale.

- Tak for jer. Det har været en fantastisk rejse, sagde hun eksempelvis og takkede for den ildhu, gejst og vilje, som studenterne har udvist. Ikke mindst samfundssind, hæftede hun sig ved.

- I har i løbet af alle tre år hele tiden været de første til at opleve og ikke mindst gennemleve de ændringer, som fulgte med gymnasiereformen. I var de første, der blev præsenteret for karrierelæring, som handler om, hvordan I bliver studieegnet, og hvilke muligheder I har efter studentereksamenen - altså nu. I var de første, hvor matematik på B-niveau blev obligatorisk i alle studieretninger bortset fra de rent sproglige. I var de første, som skulle skrive en SRP-opgave, og som skulle forsvare den mundtligt, sagde Lotte Büchert blandt andet.

- Men I har størst af alt accepteret, at studentertiden fik et andet udseende, end I havde regnet med, mejslede hun fast.

Samtidig blev de dimitterende hyldet for at have gjort gymnasiet til et bedre sted.

- I har været med til at skabe et bedre festmiljø med trygge rammer. I har været med til at styrke samarbejdet med vores udenlandske venskabsskoler, hvor en del af jer har været fremragende ambassadører. I har simpelthen været med til at gøre Slagelse Gymnasium til et bedre sted at gå i skole, og I har været med til at sørge for, at mange elever søger optagelse hos os, sagde hun, inden der blev budt på en tår og lidt til maven på en række opstillede caféborde.

Inden det traktement smuttede Lotte Büchert imidlertid videre til den næste klasse i rækken. I en anden sal, men i samme forandrede virkelighed.