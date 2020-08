Billeder og video: Historisk færgedag i Korsør

Folk i hundredevis flokkedes i det gode vejr for at tage imod den sidst bevarede storebæltsfærge M/F Broen, da den blev lagt til kaj i Halsskov, hvor der er store planer med den.

Omkring klokken 11.45 blev den trukket det sidste stykke ind i færgelejet af en gummiged, efter at være blevet bugseret fra sit seneste opholdssted i Grenaa af to slæbebåde.

- Det skal være et vartegn for det nye vandsportscenter og være et sted, hvor man kan opholde sig og lave andre aktiviteter, når vejret ikke er til at bruge vandsportscentret, sagde borgmesteren til Sjællandske.

- Det synes jeg ikke lige forholdene er til her, hvor det kan være svært at råbe alle op, sagde borgmesteren, der også sagde, at kommunen bevidst ikke har annonceret voldsomt med arrangementet, for ikke at komme i karambolage med corona-restriktionerne.