Billeder og video: Fastelavn lige efter »tøndebogen«

I dag er det let at købe sig til fastelavnskostume - og særligt hvis ens drøm er for en dag at være én af Disney-universet mange elskede figurer. Dem var der da også en del af i Slagelse søndag formiddag, hvor der blev holdt fastelavn med først optog i midtbyen - siden tøndeslagning på Atriumtorvet i VestsjællandsCentret.