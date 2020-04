Billeder og video: Bil vristet fri af kæmpeplante

Fredag formiddag lykkedes det at få løftet en tonstung vedbend-plante væk fra en personbil, som dagen før blev fanget under dens enorme vægt. En lastbil med grab fra firmaet Hugo Rasmussen kom til undsætning, og i løbet af blot fem minutter kunne den løfte planten så meget, at bilens ejer kunne trille den ud.

- Jeg ved ikke helt, hvem der ender med at betale for det. Lige nu er jeg bare glad for, at jeg har fået min bil igen, siger Peter Lund.